Amazon a recrutat o armată de postaci pentru a apăra imaginea companiei pe internet. Programul, intitulat Veritas, datează din 2018

Pe site-ul The Intercept au fost publicate documente interne ale Amazon în care sunt prezentate detalii despre programul „Veritas” lansat de companie în anul 2018. Documentele arată cum Amazon a recrutat şi instruit angajaţi să ă nu lase „nicio minciună necontestată şi să arate că oamenii care ştiu de fapt cum este să lucrezi în centrele noastre îşi iubesc slujbele”, conform Hotnews.

Amazon le-a cerut oamenilor care se ocupă de imaginea companiei pe Twitter „să fie autentici, să aibă un dosar de HR curat şi să îi contrazică pe criticii noştri într-o manieră politicoasă, dar directă”.

Ca parte a unui test-pilot pentru proiectul Veritas, angajaţii Amazon au criticat afirmaţiile făcute de senatorul american Bernie Sanders într-o postare pe Twitter potrivit căruia CEO-ul Jeff Bezos ar trebui să plătească taxe mai mari şi au negat informaţiile despre salariaţi ai companiei care au urinat în sticle de plastic de teamă să nu fie penalizaţi că nu muncesc.



„Ambasadorii sunt angajaţi care lucrează în centrele noastre de distribuţie care aleg să îşi împărtăşească experienţa lor personală - programul ambasadorilor ajută să arate cum este de fapt în centrele noastre de distribuţie, alături de tururile publice pe care le oferim. Încurajăm orice persoană care vrea să vadă cu proprii ochi aceste lucruri să se înscrie pentru un tur”, a declarat un purtător de cuvânt al Amazon într-un comunicat remis Insider.

În ultima săptămână, zeci de conturi de pe Twitter ale căror utilizatori pretindeau că sunt angajaţi ai depozitelor companiei au început să comenteze la diverse postări referitoare la angajaţii firmei care sunt nevoiţi să urineze în sticle.

Twitter a închis o parte din aceste conturi după ce site-ul Gizmodo a dezvăluit că multe din conturi nu aparţin unor persoane reale.

Directorii Amazon şi echipele de relaţii publice ale companiei au devenit de asemenea tot mai combative pe Twitter recent, contrazicându-se în public cu mai mulţi legiuitori americani care au criticat compania din cauza politicilor sale privind angajaţii.

Într-unul dintre cazuri, contul oficial de PR al Amazon i-a răspuns unui legiuitor american afirmând că „Nu crezi cu adevărat chestia cu urinatul în sticle, nu? Nimeni nu ar lucra pentru noi dacă ar fi adevărat”.

Paying workers $15/hr doesn't make you a "progressive workplace" when you union-bust & make workers urinate in water bottles. https://t.co/CnFTtTKA9q