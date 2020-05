Airbnb face concedieri masive: Trecem prin cea mai chinuitoare criză a vieţii

Informaţia referitoare despre concedieri a fost publicată prima oară de publicaţia The Information, care a relatat că va fi comunicată angajaţilor de către directorul general Brian Chesky, printr-o videoconferinţă.

”Trecem împreună prin cea mai chinuitoare criză a vieţii noastre şi, pe măsură ce a început să se desfăşoare, călătoriile globale s-au blocat”, a scris Chesky într-o notă adresată angajaţilor.

Afacerile Airbnb au fost afectate grav, veniturile din acest an fiind estimate la mai puţin de jumătate faţă de cele obţinute în 2019.

Anterior concedierilor, Airbnb avea 7.500 de angajaţi. Airbnb va opri proiectele legate de hoteluri, o divizie de transport şi cazări de lux, a arătat directorul general.

”Călătoriile în această lume nouă vor arăta diferit, iar Airbnb trebuie să evolueze în consecinţă, a explicat el.

Angajaţii americani concediaţi vor primi salariul de bază pentru 14 săptămâni plus o săptămână în plus pentru fiecare an lucrat la Airbnb. Airbnb va mai oferi angajaţilor americani asigurare medicală pentru o perioadă de 12 luni. Data de 11 mai va fi ultima zi de lucru pentru angajaţii afectaţi din Statele Unite şi Canada.