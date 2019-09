Acţiunile saudite au scăzut puternic după atacurile cu drone împotriva industriei petrolului din Arabia Saudită

Declinul accentuat al acţiunilor consemnat duminică a extins o serie de pierderi înregistrate de acestea în ultimele săptămâni, declanşată de evaluările ridicate, preţurile scăzute ale petrolului şi îngrijorările legate de perspectiva economică.

Atacurile cu drone au fost efectuate de gruparea Houthi din Yemen, a declarat purtătorul de cuvânt militar al acesteia, la televiziunea Al Masirah TV.

Indicele saudit .TASI a scăzut cu până la 2,3%, fiind ulterior în declin cu 1.3%, recuperând o parte din pierderi. Indicele a pierdut toate creşterea consemnată în acest an şi este cu circa 18% sub maximul anului 2019, de 9.403 puncte, atins la începutul lunii mai. Creşterile iniţiale din acest an ale indicelui au fost alimentate de intrarea Arabiei Saudite în indicii MSCI şi FTSE ale Russell pentru pieţe emergente, dar analiştii au spus că efectul s-a risipit în ultimele săptămâni.

Acţiunile Saudi Basic Industries (SABIC), cea mai mare companie petrochimică din Arabia Saudită, au scăzut cu 2,4%, după ce compania a anunţat scăderea stocurilor de materii prime.

Grupul Aramco a convenit să cumpere o participaţie de 70% la SABIC de la state Public Investment Fund, într-o tranzacţie de 69,1 miliarde de dolari care aşteaptă acordul autorităţilor de reglementare.

Şi alte companii de petrochimie, respectiv Yanbu National Petrochemicals şi Kayan, au anunţat la rândul lor scăderea stocurilor de materii prime.

”Piaţa de acţiuni a fost afectată, în special acţiunile companiilor din sectorul petrochimiei, eficienţa unor companii majorare va fi de circa 50% în următoarele 10 zile”, a declarat Mazen al-Sudairi, directori pentru cercetare la Al Rajhi Capital.

Şi alte pieţe de capital din Golful Persic au fost influenţate negativ de atacuri. Principalul indice al bursei din Kuweit a scăzut cu 0,4%, iar indicele din Dubai cu 0,5%, cu toate că au recuperat pierderile mari înregistrate pe parcursul tranzacţiilor.

Atacurile au avut loc într-o perioadă dificilă pentru Arabia Saudită, în care se pregăteşte pentru listarea la bursă a acţiunilor Aramco la bursa Tadawul din Riad, în acest an.

Este improbabil ca atacurile să schimbe planurile mult-aşteptatei oferte publice iniţiale a Aramco, dar i-ar putea afecta evaluarea, afirmă firma de consultanţă Eurasia Group într-o notă adresată clienţilor.

