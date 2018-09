Teodorovici revine asupra declaraţiei privind serviciile medicale: Mă refeream la posibilitatea ca asiguraţii să îşi poată adăuga servicii medicale suplimentare

Prezentăm integral precizările transmise de ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici:

„În urma articolelor apărute în spaţiul public pe marginea declaraţiilor făcute de mine în cursul zilei de ieri, ce vizează asigurările medicale consider că trebuie sa vin cu următoarele precizări:

În primul rând, cred cu tărie că fiecărui cetăţean trebuie să-i fie respectat dreptul constituţional de a-i fi ocrotită sănătatea. Totodată, consider că un sistem de servicii funcţional este acela care se bazează pe principiile echităţii, universalităţii şi solidarităţii, nicidecum unul care sa ducă la comportamente discriminatorii.

În acest sens, declaraţia mea a vizat o mai bună administrare a fondurilor în sistemul medical şi, implicit, o îmbunătăţire a serviciilor medicale, nicidecum o adâncire a inegalităţii sociale.

Consider că toţi românii, indiferent de veniturile realizate, trebuie să beneficieze de pachetul minim de servicii medicale. Afirmaţia mea a avut în vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat să îşi poate adăuga servicii medicale suplimentare cum ar fi cele dentare, acoperirea cheltuielilor cu contribuţia la medicamente, îngrijirea la bătrâneţe sau în caz de invaliditate temporară sau permanentă, recuperare medicală etc. Astfel, putem asigura o mai bună finanţare a sistemului şi creşte eficienţa sa.

Vineri, Teodorovici a lăsat să se înţeleagă că persoanele cu venituri scăzute şi care plătesc, pe cale de consecinţă, contribuţii penstru sănătate mai mici, vor beneficia de mai puţine servicii medicale incluse în asigurare.

La rândul său, fostul ministru al Sănătăţii din Guvernul Ponta, Nicolae Bănicioiu, a criticat, printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, propunerea lui Teodorovici.

„Am văzut in presa noua idee a lui Eugen Teodorovici privind accesul diferenţiat la serviciile de sanatate ... iar se vorbeşte despre ceva ce n-a fost suficient priceput, ca mai toate proiectele pe care le aveam in 2015 dar pe care ar vrea sa le faca acum guvernul dar fără a le înţeleage suficient ! Atunci intr-adevăr vorbeam cu Teodorovici despre a găsi o varianta de a delimita serviciile publice de cele private si de a oferi totuşi si o varianta fezabila reglementată celor care vor asigurări private pentru servicii medicale plătite. Îmi pare rau dar despre ce vorbesc acum guvernanţii seamănă mai degrabă a ceva ce poate aduce poate si mai mult haos in sistem chiar si decit pina acum ...” ,