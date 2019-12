STUDIU 9 din 10 copii au învăţat din familie cum să îşi organizeze bugetul. Sfatul esenţial: „Banii se fac greu şi se duc repede“

Banca Comercială Română a realizat un studiu privind nivelul educaţiei financiare a elevilor din România, în cadrul programului Şcoala de Bani. Din cei peste 8.000 de participanţi la studiu (elevi cu vârste între 11 şi 19 ani, din întreaga ţară), aproape 90% au învăţat în familie cum să îşi organizeze banii. Cu toate acestea, 70% dintre ei şi-ar dori să participe la cursuri de educaţie financiară şi consideră utilă introducerea acestora în programa şcolară.

Familia este atât principala sursă de bani pentru tinerii implicaţi în cercetarea BCR, cât şi principala sursă de educaţie financiară. Printre cele mai întâlnite sfaturi pe care elevii le-au primit se numără „banii se fac greu şi se duc repede” (45,92%), „dacă eşti atent cu banii, nu vei avea datorii” (18,44%), „nu trebuie să cheltuieşti din impuls” (13,65%) şi „dacă economiseşti, nu vei fi stresat” (13,51%).

Răspunsurile elevilor indică faptul că majoritatea acestora urmează sfaturile primite, 47,10% dintre ei declarând că încearcă să pună bani deoparte o dată pe săptămână, urmaţi de 25,65% de elevi care încearcă să pună bani deoparte o dată pe lună.

Deşi cea mai mare parte a participanţilor la studiu au mărturisit că pun bani deoparte o dată pe lună, problema apare la nivelul organizării şi gestionării bugetului - majoritatea elevilor îşi ţin toţi banii în portofel şi nu au un plan de organizare a lor, iar cele mai mari investiţii sunt pe îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Dintre principalele rezultate ale studiului, menţionăm:

● 84% dintre copii au învăţat din familie cum să îşi gestioneze banii de buzunar

● 66% dintre elevi folosesc banii de buzunar pe alimente şi băuturi la şcoală

● Mai mult de 85% dintre ei fac economii, 45% folosesc economiile pentru îmbrăcăminte sau încălţăminte, 17% pentru gadgeturi, iar restul pentru cadouri, hobby-uri, educaţie, activităţi sportive şi alte activităţi

● peste 60% dintre elevi nu ştiu care este bugetul familiei, iar aproape 50% dintre ei nu ştiu cât cheltuie familia într-o lună

● Peste jumătate dintre respondenţi cred ca a fi educat financiar înseamnă să ştiu cum să-mi folosesc banii

În ciuda faptului că elevii români înţeleg noţiuni financiare ca dobândă, împrumut, buget - aproximativ 90% dintre respondenţi cunosc noţiuni precum dobândă sau împrumut, conform rezultatelor studiului, tinerii nu sunt încă familiarizaţi cu instrumentele financiare - 12% dintre aceştia folosesc un card bancar.

Studiul a fost realizat, în perioada octombrie-noiembrie 2019, pe un eşantion de 8.329 de respondenţi, elevi ai şcolilor din mediul public, băieţi şi fete cu vârste cuprinse între 11 şi 19 ani.

Toate studiile desfăşurate în ultimii doi ani, indiferent de sursă, arată că românii se află pe ultimul loc la educaţie financiară în Europa. Ultimul studiu realizat de Banca Mondială la nivelul Uniunii Europene şi prezentat în cadrul celei de a doua ediţii a European Money Week din 2018 a plasat România pe ultimul loc din 127 de ţări calificate ca răspunsuri, cu un procentaj de 22%, în condiţiile unei medii europene de 55%.

„Prin acest studiu ne-am dorit să aflăm care este nivelul educaţiei financiare în rândul elevilor din România, dar, în acelaşi timp, să vedem cât de mare este interesul acestora pentru cursurile de educaţie financiară. Rezultatele ne-au bucurat, pentru că elevii înţeleg importanţa educaţiei financiare, cred că trebuie să ştie cum să aibă grijă de banii lor şi ne motivează să continuăm ceea ce facem cu pasiune de peste trei ani de zile prin Şcoala de Bani - să oferim ateliere gratuite de educaţie financiară pentru toţi românii”, spune Nicoleta Deliu, coordonatoarea proiectului Şcoala de Bani.

„Educaţia financiară a devenit in ultimii ani o necesitate, încă de la vârste fragede. Ea este utilă nu doar pentru a-i face pe copii să înţeleagă noţiuni despre bani, produse şi servicii financiare şi bănci, dar mai ales pentru a-i învăţa să îşi gestioneze resursele, în general. Deşi o numim financiară, acest tip de educaţie are efecte în toate domeniile importante ale vieţii, pentru că este vorba de luarea deciziilor, de gândire creativă, de educaţie antreprenorială, de utilizarea eficientă a resurselor, de relaţii interpersonale etc. Concluziile studiului arată cât de important este să dezvoltăm programe de educaţie financiară în şcoală, în condiţiile în care cei mai mulţi dintre elevi au principalele informaţii legate de acest domeniu de la membrii familiei. Ţinând cont şi de interesul a numeroşi actori din branşă, publici şi privaţi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării este deschis către implementarea de programe parteneriale de educaţie financiară, în care să se întâlnească expertiza reprezentanţilor instituţiilor financiare cu nevoia reală a elevilor şi cadrelor didactice din România”, spun reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării.