Românii au cele mai ieftine alimente din UE, dar şi cele mai mari taxe pe muncă. Cum stăm la salarii

Statistica Eurostat este axată însă numai pe preţurile alimentelor şi băuturilor non-alcoolice şi alto cheltuieli de consum, fără a ţine cont de salariile din ţara noastră şi nici de taxele şi impozitele pe muncă.

Potrivit datelor Eurostat pentru anul 2019, preţurile la băuturi alcoolice şi ţigări variază între 62% din media UE în Bulgaria, 74% în Polonia, 75% în Ungaria şi România, şi până la 188% din media UE în Irlanda.

Când vine vorba de preţurile la restaurante şi hoteluri, acestea sunt de trei ori mai scumpe în Danemarca decât în Bulgaria, acesta fiind categoria unde se observă cea mai mare diferenţă de preţuri între statele membre. Potrivit Eurostat, în 2019, preţurile variau între 60% sau mai puţin din media UE în Bulgaria (45%) şi România (54%) şi până la 156% din media UE în Danemarca.

În schimb, cele mai mici diferenţe de preţuri se înregistrează în cazul electrocasnicelor, unde preţurile variază între 91% din media din UE în Polonia şi 111% din media din UE în Franţa. Aceasta este de altfel şi categoria de produse la care preţurile din România se apropie cel mai mult de media din UE, în 2019 fiind la 97% din media UE.

Pe total, cele mai mici preţuri din UE se înregistrează în Bulgaria (53% din media UE) şi România (55% din media UE), la polul opus fiind Danemarca (141% din media din UE), Irlanda (134%), Luxemburg (131%), Finlanda (127%) şi Suedia (121%). Cu alte cuvinte, preţurile pentru bunuri şi servicii în interiorul UE sunt de trei ori mai mari în cel mai scump stat membru, decât în cel mai ieftin stat membru.

România are al treilea cel mai mic salariu din UE

Statistica efectuată de KPMG România asupra salariilor din Uniunea Europeană arată că România are al treilea cel mai mic salariu minim brut pe economie din UE, dar cele mai mari costuri cu forţa de muncă.

Potrivit studiului, salariul minim brut pe economie în Bulgaria este de 286 euro, în Letonie de 430 euro pe lună, iar în România de 439 euro pe lună.

Veniturile minime brute din Ungaria sunt de 472 euro pe lună, cele din Croaţia de 506 euro, cele din Slovacia de 520 euro, Cehia acordând câte 521 euro, Polonia 524 euro, Estonia 540 euro, Lituania 555 euro, Portugalia 600 euro, iar Grecia 650 euro.

Mai mult de 700 euro pe lună plătesc Malta – 762 euro, Slovenia 887 euro şi Spania – 900 euro, iar peste 1.000 de euro alocă Marea Britanie – 1.337 euro, Germania – 1.593 euro, Olanda – 1.593 euro.

Cele mai mari salarii minime brute pe economie sunt plătite de Irlanda – 2.038 euro şi Luxemburg 2.071 euro pe lună.

Taxa pe muncă din România, cea mai mare din UE

România are cel mai ridicat cost fiscal pentru angajat (cu o cotă de impozitare a salariului minim de 40,85%) din cele 26 de ţări analizate din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Elveţia care au salariul minim, arată rezultatele unui studiu realizat de firma de audit şi consultanţă KMPG în România.

Impozitarea pe salariile mici din România este semnificativ mai mare decât cota efectivă de impozitare din alte ţări din Europa Centrală şi de Est: 17,86% (Slovacia), 22,40% (Bulgaria), 29,29% (Polonia) şi 33,5% (Ungaria), mai arată rezultatele cercetării ”Ghidul privind detaşarea internaţională a lucrătorilor” realizat de KPMG şi aflat la cea de-a patra ediţie.

"În mod surprinzător sau nu, ţările cu un nivel al salariului minim scăzut au costuri fiscale mai mari pentru angajaţi. În timp ce Irlanda, ţara cu cel mai înalt nivel al salariului minim net din UE/SEE/Elveţia, are o cotă efectivă de impozitare de 24,07% pentru angajat, România, ţara cu cel de-al doilea cel mai mic salariu minim net din UE/SEE/Elveţia, are o cotă efectivă de impozitare de 40,85%",explică Mădălina Racoviţan, Partener Consultanţă Fiscală şi Head of People Services, KPMG în România.