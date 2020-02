Revolut vrea să acorde împrumuturi, după ce a fost evaluată la 5,5 miliarde de dolari

Noua rundă de finanţare a fost condusă de fondul american de investiţii în dezvoltare TCV, cu participarea unui număr de investitori existenţi, care au investit şi în trecut în Revolut. Cea mai recentă rundă de finanţare creşte valoarea companiei la 5,5 miliarde de dolari, iar Revolut devine astfel una dintre cele mai valoroase companii fintech din lume.

Noul capital a fost obţinut datorită cererii ridicate, indicatorilor buni de engagement şi performanţei financiare robuste de anul trecut. În 2019 Revolut a înregistrat o creştere cu 169% a numărului de utilizatori, numărul utilizatorilor activi zilnic a crescut cu 380%, iar veniturile s-au majorat cu 354% faţă de 2018.

Noul capital va fi folosit pentru îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor şi pentru a dezvolta în continuare oferta de retail şi business din pieţele existente, cu o atenţie sporită asupra dezvoltării de produs care va accelera creşterea utilizării zilnice a conturilor.

Planurile de viitor includ lansarea de servicii de creditare pentru utilizatorii retail şi business, extinderea conturilor de economii cu dobândă în afara Marii Britanii, precum şi îmbunătăţirea serviciului de asistenţă pentru utilizatori şi lansarea de operaţiuni bancare în Europa.

Dezvoltarea abonamentelor Premium şi Metal este o altă prioritate pentru Revolut, acestea fiind o sursă importantă de venituri pentru companie, înregistrând o creştere cu 154% anul trecut. Conturile Revolut Premium şi Metal includ o varietate de beneficii pentru consumatori, printre care se numără schimbul valutar nelimitat, acces în lounge-urile din aeroporturi, tranzacţionare de acţiuni fără comisioane şi asigurare de călătorie.

Revolut va continua să investească în extinderea echipei sale în diferite pieţe. Compania are acum peste 2000 de angajaţi, iar anul trecut a făcut o serie de numiri în funcţii cheie pentru a întări echipa de conducere. Anul trecut, Revolut l-a numit pe Martin Gilbert, fost executiv la Standard Life Aberdeen, ca Preşedinte al Consiliului de Administraţie. Caroline Britton, fost partener de audit în cadrul Deloitte, şi Bruce Wallace, fost Chief Operations Officer la Silicon Valley Bank, au fost numiţi Directori Non-Executivi.

„Misiunea noastră este să construim o platformă financiară globală - o singură aplicaţie în care utilizatorii noştri îşi pot gestiona întreaga viaţă financiară, în fiecare zi, iar această investiţie demonstrează încrederea investitorilor în modelul nostru de business. Pasul următor pentru noi este lansarea operaţiunilor bancare în Europa, creşterea numărului de utilizatori care folosesc aplicaţia zilnic şi atingerea profitabilităţii. TCV are un istoric în a oferi sprijin fondatorilor care transformă industriile în care activează la nivel global, aşa că suntem încântaţi să semnăm acest parteneriat cu ei şi ne pregătim pentru etapa următoare a călătoriei noastre”, a declarat Nik Storonsky, Fondator & CEO - Revolut.

„Suntem încântaţi să devenim partenerii lui Nik, Vlad (Vlad Yatsenko, co-fondator Revolut – n. Red.) şi ai întregii echipe Revolut. Folosind o serie de tehnologii moderne şi cu o atenţie deosebită asupra satisfacţiei utilizatorilor, Revolut a construit o experienţă excepţională pentru clienţii săi, care depăşeşte orice pot să ofere băncile tradiţionale. Abia aşteptăm să sprijinim echipa în parcursul ei de a transforma Revolut în una dintre cele mai mari companii de servicii financiare din lume”, a declarat John Doran, General Partner - TCV.

Revolut transformă modul în care ne raportăm la bani. Fiind o platformă financiară inovatoare, le oferă utilizatorilor puterea de a cheltui, investi şi transfera bani fără comisioane ascunse. De la lansarea din Marea Britanie din 2015, Revolut a evoluat de la începuturile sale ca un produs de schimb valutar, adăugând în permanenţă noi funcţionalităţi printre care se numără tranzacţionarea de acţiuni fără comisioane, criptomonedele sau conturile de business.

Având sediul în Londra şi o echipă de peste 2000 de oameni în 23 de oraşe, Revolut este astăzi una dintre cele mai mari comunităţi de fintech din lume, cu peste 10 milioane de utilizatori în întreaga lume. Revolut a procesat peste 1 miliard de tranzacţii în valoare totală de peste 130 miliarde de dolari, de la lansare.

Înfiinţat în 1995, TCV oferă capital pentru companii private şi publice din industria tehnologiei care se află în stadiul de creştere. De la lansare, TCV a investit peste 13 miliarde de dolari în companii importante din industria de tehnologie, din care mai mult de 1,5 miliarde de dolari în fintech-uri, şi a ajutat şi ghidat directori executivi în cadrul a peste 120 de listări la bursă şi achiziţii strategice.

Investiţiile TCV includ Airbnb, AxiomSL, Dollar Shave Club, ExactTarget, Expedia, Facebook, LinkedIn, Netflix, Nubank, Payoneer, Splunk, Spotify, Toast, WorldRemit, Xero şi Zillow. TCV a investit 2 miliarde de dolari în Europa în companii precum Believe Digital, Brillen.de, Perfecto, FlixMobility, RELEX Solutions, RMS, Sportradar, The Pracuj Group şi WorldRemit. Sediul TCV se află în Menlo Park, California, iar compania deţine birouri în New York şi Londra.