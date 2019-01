Plumb: Rata de absorbţie a fondurilor europene a ajuns la 26%, respectiv 8 miliarde de euro

„În exerciţiul financiar 2014-2020, am ajuns la un procent de 26%, apropiat de media UE care e de 27%. Să nu uităm că România a pornit de la o rată de absorbţie zero, iar din 2017 şi până acum am ajuns la 26%. În cifre absolute, înseamnă aproape 8 miliarde de euro, investiiţi de care au beneficiat şi beneficiază milioane de români, autorităţile locale şi tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri”, a declarat Rovana Plumb, într-o conferinţă de presă.

Ministerul Fondurilor Europene a anunţat că au fost trimise către Comisia Europeană, către finalul lunii decembrie, mai multe cereri de rambursare şi aşteaptă să se întoarcă în România încă 355 mil de euro.

În ceea ce priveşte rata de contractare, ministrul Rovana Plumb a spus că în 2017 România a plecat cu rată de 5% şi acum am ajuns la rată de 71%. Plăţile efectuate către beneficiari se cifrează la 4,4 miliarde euro şi au fost deschise linii de finanţare de 90% din totalul alocat pentru România, a mai spus ministrul.

În ceea ce priveşte problemele de care se loveşte România în absorbţia de fonduri europene, Rovana Plumb a spus că acestea se referă în primul rând la birocraţie „Am început procesul de simplificare, astfel încât accesul beneficiarilor să fie mai rapid”, a spus Rovana Plumb.