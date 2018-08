Olguţa Vasilescu: Pensiile vor creşte în fiecare an, nu ne-am zgârcit deloc. Iohannis nu mai poate să doarmă de grija pensionarilor

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat sâmbătă, la România TV , că în următoarele zile va fi prezentat public proiectul legii pensiilor, urmând ca în cursul zilei de duminică să mai aibă o ultimă discuţie pe această temă cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

"Aş vrea să vă spun că sunt bani de pensii, că am primit bani în plus la rectificarea bugetară pentru plata pensiilor, pentru că am făcut şi o rectificare legislativă pentru cei care au ieşit la pensie în 2011. A apărut o lege care reglează inechităţile. S-a reglat şi era nevoie de bani în plus. Asta ca să se lămurească inclusiv domnul Iohannis care nu mai poate să doarmă de grija pensionarilor. Am avut toată săpătămâna discuţii cu Liviu Dragnea şi cu premierul. Şi astăzi am avut o discuţie cu domnul Dragnea, urmează mâine (nr. duminică) o ultimă discuţie cu domnul Liviu Dragnea despre legea pensiilor, iar săptămâna viitoare va fi lansată în spaţiul public”, a afirmat ministrul Muncii.

Cât despre volumul de muncă la această nouă lege a pensiilor, Olguţa Vasilescu a spus că, fiind o lege tehnică, la ea s-a lucrat foarte mult.

„A fost nevoie de zeci de mii de simulări. Chiar e un proiect mamut, pentru că am vrut să corectăm sistemul de pensii şi eu cred că în mare măsură am reuşit. Pentru cei care au ieşit pe legi diferite la pensie, este foarte greu să ajungi la un punct comun al pensiei. Legea va sta timp de o lună de zile în dezbatere. Sigur că va veni în Parlamentul României, unde va fi dezbătută aşa cum trebuie să fie dezbătută o lege. Vedeţi şi la legea salarizării am avut critici şi a trebuit să răspundem la prostii, de ce au scăzut salariile la anumite categorii, dar acum oamenii au înţeles cum este cu legea salarizării după aplicarea ei şi acum vedeţi că nu mai comentează nimeni. Domnul Orban când a spus că primul lucru când va veni la guvernare va abroga legea salarizării, i s-a spus vezi-ţi domnule de treabă că te faci de râs”, a spus ministrul.

Olguţa Vasilescu a spus că Legea se va aplica etapizat, pensiile vor creşte anual. „Va intra şi noua formula de calcul şi care veţi vedea că aduce în plus creşteri la pensii. Chiar este o creştere a pensiilor. Săptămâna viitoare vom fi alături de dvs, vom explica toţi ce înseamnă această lege şi ce beneficii aduce pensionarilor. Deci nu ne-am zgârcit deloc, pentru că oamenii care au muncit pentru această ţară trebuie să aibă condiţii de trai decente. Săptămâna viitoare, aşa cum v-am zis, probabil marţi sau miercuri, veţi avea toate datele prezentate", a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Dragnea a promis triplarea pensiilor până în 2021





În urmă cu două săptămâni, liderul PSD, Liviu Dragnea, anunţa că noua lege a pensiilor va tripla veniturile vârstnicilor până în 2021, la 4.256 lei, de la nivelul de 1.500 lei în 2016.

După cum a anunţat liderul PSD, Liviu Dragnea, noua lege a pensiilor va elimina aproape toate raportările de bază din prezent, precum salariul mediu brut pe economie şi punctul de pensie, micşorând şi stagiul minim de cotizare.

Concret, din 2021, nu se va mai vorbi despre punctul de pensie, ci despre un punct de referinţă, iar stagiul minim de cotizare va fi redus de la 35 de ani, cât este în prezent, la 25 de ani.

„Pensia va fi numărul de puncte înmulţit cu valoarea de referinţă. Valoarea punctului de referinţă este raportul dintre punctul de pensie din 2020, 1.175 lei mărit cu 5%, care înseamnă rata inflaţiei, şi jumătate din creşterea salariului. Aceste lucruri vor intra în vigoare din 2021. Vor intra în vigoare mai devreme doar într-un singur caz, dar este nevoie de recalcularea tuturor pensiilor. Este practic imposibil, trebuie recalculate pensiile pentru toţi pensionarii, toţi 5,2 milioane”, a declarat recent Dragnea.

În opinia liderului PSD, aceste modificări vor duce la triplarea valorii pensiei din 2021, de la 1.500 lei în 2016, la 4.256 lei.