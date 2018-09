Olguţa Vasilescu: „Noua lege a pensiilor este aproape de perfecţiune“. Când va fi adoptată

"Ne dorim o lege perfect aplicabilă, iar pentru asta trebuie să avem avizul de la Finanţe. Două dintre variantele noastre sunt deja cunoscute publicului. Una este prevederea care există deja în legislaţia actuală, adică inflaţie plus 50% din creşterea reală a salariului mediu brut. Cealaltă variantă deja a fost expusă la Neptun după Cex-ul de acolo când s-a cerut să se ia în considerare şi inflaţia plus 2%. Adică dacă avem o inflaţie anul acesta de 5%, se adaugă 5% la pensie plus 2%, adică 7%. Legea se aplică etapizat, anul acesta a fost o majorare a punctului de pensie de la 1000 la 1100 de lei, anul viitor este prognozată să fie la 1265 de lei, în 2020 la 1775 lei, 2021 creşte la 1875 lei. În cei doi ani se calculează toate cele 5 milioane de dosare şi se va putea intra pe noua formulă care este foarte aproape de perfecţiune. Nimeni nu pierde, dimpotrivă, toată câştigă, dar ne permite să reglăm toate cele inechităţi care existau în legea pensiilor", a spus Vasilescu, la Digi 24.

Ea a precizat că săptămâna viitoare vom avea impactul bugetar, ca în două săptămâni să fie aprobat de Guvern.

Ce modificări de ultimă oră s-au făcut

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a anunţat că au fost introduse mai multe amendamente în noua lege a pensiillor, care va intra în vigoare în 2021.

La propunerea sindicatelor, Ministerul Muncii va aduce o serie de amendamente noii legi a pensiilor, printre care şi pedeapsa cu închisoarea pentru angajatorii care reţin sumele de la salariaţi şi nu le virează la bugetul de stat.

"În vechea lege a pensiilor se spune că angajaţii datorează contribuţii, dar nu se specifica faptul că ele trebuie şi plătite. Acum, am trecut în lege datorat şi plătit. Aceste prevederi vor intra după anul 2021. De anul viitor, pe site-ul Casei Naţionle de Pensii, cât şi pe site-ul ANAF, se va vedea dacă nu se plătesc contribuţiile, pentru ca angajatul să vadă dacă angajatorul livrează sau nu contribuţiile. Ei vor putea vedea şi numărul de puncte, pentru a-şi putea calcula pensia.

Sindicatele au cerut ca să se introducă infracţiunea de stopaj la sursă, tocmai pentru a se evita situaţia în care angajatorul nu virează contribuţiile. E ca şi cum i-ar fura banii din buzunar, e o infracţiune", a spus, la România TV, Olguţa Vasilescu.

Ministrul Muncii nu a precizat însă dacă aceste prevederi privind infracţiunea de stopaj la sursă se vor aplica şi statului român, care e patron / acţionar majoritar la unele dintre cele mai mari companii din ţară.

Prin urmare, este neclar dacă şi statul român sau reprezentanţii săi vor "merge la puşcărie" după ce va intra în vigoare legea, în contextul în care sunt multe companii de stat care nu plătesc contribuţiile angajaţilor, aspect pe care Ministrul Muncii nu are cum să nu îl cunoască.

Sindicate: Pe angajat nu-l încălzeşte cu nimic dacă patronul intră la închisoare

În urmă cu câteva zile, şefii sindicatelor Cartel Alfa şi BNS declarau pentru „Adevărul” că noua lege a pensiilor va fi modificată astfel încât să nu fie penalizat salariatul când iese la pensie, dacă angajatorul nu i-a plătit contribuţiile.

„Acest lucru nu este normal. La discuţiile pe care le-am avut joi cu ministrul Muncii şi ministrul Finanţelor am ridicat şi această problemă. Mi-au spus că reţinerea la sursă a contribuţiilor şi nevirarea acestora către stat intră sub incidenţa penalului. Dar eu le-am zis aşa: cu ce-l încălzeşte pe angajat că patronul lui va face închisoare 6 luni sau 1 ani, iar lui i se taie din vechime 3 ani? Am cerut să nu mai fie penalizat salariatul, pentru ceva ce nu a făcut el, ci angajatorul. Statul are două posibilităţi să recupereze acei bani reţinuţi şi nevărsaţi la buget: să calculeze salariatului pensia care i se cuvine pentru toţi anii în care a muncit şi să recupereze ulterior banii de la angajator; sau salariatul să primească de la firmă toţi banii care i s-au reţinut şi să plătească el statului”, a declarat pentru „Adevărul” Bogdan Hossu, liderul Sindicatului Cartel Alfa.

Sindicalistul a spus că va face presiuni la Parlament şi va propune toate amendamentele necesare, precizând că, dacă este nevoie, va contesta noua lege a pensilor la Curtea Constituţională.

Contactat telefonic, Dumitru Costin, liderul Blocului Naţional Sindical (BNS) a spus că, în cadrul aceleiaşi întâlniri, a ridicat problema angajaţilor în firme aflate în insolvenţă sau chiar faliment.

„Nu sunt menţionate soluţiile oferite salariaţilor ce lucrează în companii aflate în insolvenţă sau faliment, în condiţiile în care cel mai probabil aceste companii nu-şi vor mai plăti niciodată datoriile restante la bugetul asigurărilor sociale”, a spus Dumitru Costin, precizând că Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a recunoscut că nu s-au gândit la acest aspect, iar ministrul Eugen Teodorovici s-a arătat surprins de existenţa acestei probleme.