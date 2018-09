Noua lege a pensiilor va fi modificată. Sindicate: Nu e normal să penalizezi angajatul pentru că nu i-a plătit taxele angajatorul

Spre exemplu, noua lege a pensiilor corelează cuantumul veniturilor pensionarilor cu perioada de contributivitate, prin contributivitate înţelegându-se anii în care au fost plătite efectiv contribuţiile pentru pensii, nu şi cele reţinute şi neplătite.

„Acest lucru nu este normal. La discuţiile pe care le-am avut joi cu mnistrul Muncii şi ministrul Finanţelor am ridicat şi această problemă. Mi-au spus că reţinerea la sursă a contriobuţiilor şi nevirarea acestora către stat intră sub incidenţa penalului. Dar eu le-am zis aşa: cu ce-l încălzeşte pe angajat că patronul lui va face închisoare 6 luni sau 1 ani, iar lui i se taie din vechime 3 ani? Am cerut să nu mai fie penalizat salariatul, pentru ceva ce nu a făcut el, ci angajatorul. Statul are două posibilităţi să recupereze acei bani reţinuţi şi nevărsaţi la buget: să calculeze salariatului pensia care i se cuvine pentru toţi anii în care a muncit şi să recupereze ulterior banii de la angajator; sau salariatul să primească de la firmă toţi banii care i s-au reţinut şi să plătească el statului”, a declarat pentru „Adevărul” Bogdan Hossu, liderul Sindicatului Cartel Alfa.

Sindicalistul a spus că va face presiuni la Parlament şi va propune toate amendamentele necesare, precizând că, dacă este nevoie, va contesta noua lege a pensilor la Curtea Constituţională.

Contactat telefonic, Dumitru Costin, liderul Blocului Naţional Sindical (BNS) a spus că, în cadrul aceleiaşi întâlniri, a ridicat problema angajaţilor în firme aflate în insolvenţă sau chiar faliment.

„Nu sunt menţionate soluţiile oferite salariaţilor ce lucrează în companii aflate în insolvenţă sau faliment, în condiţiile în care cel mai probabil aceste companii nu-şi vor mai plăti niciodată datoriile restante la bugetul asigurărilor sociale”, a spus Dumitru Costin, precizând că Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a recunoscut că nu s-au gândit la acest aspect, iar ministrul Eugen Teodorovici s-a arătat surprins de existenţa acestei probleme.

65% dintre salariaţi vor primi pensia minimă

Potrivit noii legi a pensiilor, circa 65% din salariaţi vor primi pensia minimă, consideră Bogdan Hossu.

"Practic, conform proiectului de lege, la timpul minim de contribuţie de 15 ani se prevede pensia minimă 45% din salariul minim pe economie. Se poate ajunge, pentru fiecare an muncit în plus, la 75% din salariul minim pe economie. Asta înseamnă că unui salariat care a muncit 30 de ani, iau o valoare medie, i se garantează prin lege o valoare de 60% din salariul minim pe economie, ca pensie minimă. (...) Rezultă că ai nevoie de cel puţin un salariu de 4.600 de lei la 30 de ani munciţi, ca să poţi să iei valoarea pensiei minime. Deci numai de la 4.600 de lei în sus poţi să iei peste pensia minimă. Dacă o corelezi cu distribuţia salarială care există la REVISAL, adică într-o instituţie publică, la ITM, în programul de evidenţiere a salariilor, în momentul respectiv constaţi că, pe viitor, cam 65% din salariaţi vor lua pensia minimă. Deci, indiferent că ai salariul de 2.000 de lei sau 4.600 de lei, conform proiectului de act normativ vei lua pensia minimă, care înseamnă 60% din salariul minim pe economie", a subliniat Bogdan Hossu.

Liderul sindical a precizat că propunerea confederaţiei este fie recalcularea unei pensii minime în funcţie de minimul de ani munciţi, fie stabilirea ajutorului social ca bază de plecare, la care se adaugă valoarea pensiei rezultate conform formulei prevăzută de lege, ceea ce va permite ca întotdeauna o persoană activă, care a muncit, să aibă o pensie mai mare decât cel ce nu a muncit şi primeşte ajutorul social de supravieţuire.

"Calendarul de aplicare a legii este nejustificat şi care, datorită costurile de aplicare a legii, dă aparenţa că nu se doreşte să fie aplicat. Adică devine un instrument politic de stimulare a pensionarilor pentru vot. O creştere de mai mult de două ori a actualului fond de pensii. (...) Pare că devine un instrument cu caracter populist, de promisiuni electorale şi nu de rezolvare efectivă a unei probleme majore", a spus, în acelaşi context, Bogdan Hossu.

El a afirmat că toate confederaţiile sindicale reprezentative au adresat o scrisoare deschisă prim-ministrului, ca preşedinte al Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, de convocare a acestei instituţii pentru a fi dezbătute problemele noii Legi a pensiilor.