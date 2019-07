Iohannis, despre legea pensiilor: Pensiile sunt mici şi se impune o astfel de lege. Premierul m-a asigurat că sunt bani

„În legătura că legea pensiilor, două lucruri sunt certe. Unul că pensiile sunt prea mici, după părerea mea. În consecinţă se impune o astfel de lege, nemaivorbind despre anumite necorelări, chiar inechităţi din sistem. O lege care corectează aceste erori este corectă. Pe de altă parte sigur s-a pus problema de unde se iau banii. În această chestiune am discutat cu doamna prim-ministru şi am întrebat-o direct şi clar: „Aveţi bani pentru pensii?“ Şi doamna prim-ministru m-a asigurat că la nivel de Guvern s-a făcut analiză şi sunt bani pentru pensii. După care am promuglat legea”, a declarat Klaus Iohannis, în cadrul unei conferinţe de presă.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat luni noua lege a pensiilor, care prevede că punctul de pensie va creşte etapizat până în 2021, urmând ca în 2022 toate pensiile să fie calculate în funcţie de un nou indice.

Impactul financiar al noii legi a pensiilor va fi de 8,4 miliarde de lei în anul 2019, de 24,8 miliarde de lei în 2020, de 58 de miliarde de lei în 2021 şi de 81 de miliarde de lei în anul 2022.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: