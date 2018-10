Implementarea tehnologiei în servicii, pariul unei firme de avocatură pentru a se diferenţia pe piaţă

Contracte redactate de calculator, negocieri în timp real, în browser, servicii orientate către client şi un buget fix lunar pentru echipa de avocaţi, care nu depinde de orele facturate. Acesta este pe scurt un nou model de business în domeniul legal. În timp ce în Australia, Marea Britanie sau SUA acesta se foloseşte deja de 10 ani, în România conceptul este încă privit cu precauţie. Totuşi, conceptul new law a început să fie implementat şi la noi. Ce înseamnă, pe scurt acesta? Clientul nu este taxat în funcţie de numărul de ore alocate de către echipa de avocaţi, ci are o taxă fixă, un fel de abonament. Conceptul există şi în legislaţia română, însă practica merge mai mult spre taxarea la oră.

"În 2017 am simţit nevoia de a schimba ceva în modelul nostru de business. Modelul de business new law ni s-a părut perfect atât pentru echipa noastră, cât şi ca abordare pentru piaţa din România. Dincolo de felul în care aplicăm aceste principii, vrem să introducem şi câteva servicii noi, care folosesc tehnologia mult mai mult decât suntem obişnuiţi", a explicat Bogdan Ilie, managing partner la firma de avocatură care a implementat new law în modelul său de business.

"Clienţii nu ştiau niciodată câţi bani vor plăti la sfârşitul lunii, erau mereu surprize, iar avocaţii nu erau stimulaţi să fie mai eficienţi. Acest domeniu este în urma multor alte industrii. Sunt foarte mulţi avocaţi buni într-un sistem care nu-i ajută, la fel cum există foarte multe companii care au renunţat la serviciile firmelor de avocatură pentru că au devenit prea scumpe. Tocmai de aceea, implementarea tehnologiei în serviciile oferite de o firmă de avocatură înseamnă eficientizare şi predictibilitate", a precizat Alex Hamilton, managing partner RadiantLaw, furnizorul de servicii care implementează şi în România acest nou model de business.

Unde se întâlnesc, pe scurt, tehnologia şi avocatura? "În primul rând, contractele comerciale sunt vizate. Companiile mari fac sute, mii de astfel de contracte. Timpul de redactare şi semnare a unui astfel decontract scade de la o medie de 6 săptămâni la două săptămâni sau chiar două zile cu ajutorul tehnologiei. De asemenea, felul în care negociem, acele ajustări fine din fiecare contract, influenţează timpul final de redactare al unui contract şi de aceea se foloseşte constant un program de analiză al acestor segmente care necesită mai multă negociere, astfel încât timpul final să scadă. Contractele se semnează electronic, iar aceste lucruri au un impact fantastic asupra businessului. Unele afaceri demarează mai repede, oamenii de vânzări vând mai repede, practic impactul este uriaş asupra unei afaceri, totul este mai eficient din punct de vedere al costurilor", a exemplificat Alex Hamilton.

Ce înseamnă acest lucru din punct de vedere al costurilor? O reducere considerabilă, dar mai ales un contract previzibil, care nu poate afecta bugetul unei companii imprevizibil, de la lună la lună. "Suntem mai ieftini decât o firmă de avocatură – în medie cu 30%, dar adevăraţii noştri competitori nu sunt firmele de avocatură, ci echipele interne de avocatură. Firmele au scăpat deja de externalizarea serviciilor pentru că erau prea scumpe. Acum suntem cu 20% mai ieftini sau poate la acelaşi cost cu echipele interne, dar venim cu tehnologia, astfel oferim timp echipelor interne pentru a se concentra pe strategii. De la an la an, am observat o creştere a businessului nostru de 30%", a mai precizat Hamilton.

În România, deşi acest model a fost implementat de aproximativ 6 luni, nu se poate observa deocamdată o creştere în cifre. Cu toate acestea, există optimism în rândul avocaţilor. Care vine atât din feed-backul clienţilor, dar şi al echipelor interne.

"Multe persoane în România nu se folosesc de serviciile legale, nu văd în avocaţi un partener, ci mai degrabă acţionează individual, tocmai de aici vine problema şi credem că aceasta este cea mai mare provocare pentru noi deoarece implică schimbarea unor mentalităţi. În 6 luni nu am văzut o creştere în venituri, ci mai degrabă în calitatea relaţiei cu clienţii, însă previzionăm o creştere de 20% după un an. Am făcut şi un audit intern, iar din acesta a reieşit că angajaţii noştri au apreciat foarte mult flexibilitatea pe care o oferă acest nou model de business. Echipa nu mai este legată 8 ore de birou, chiar şi în timpul zilei poate să facă activităţi personale. Acum există un echilibru mult mai clar între carieră şi viaţă personală", a precizat Bogdan Ilie.

Dinamica echipelor se vede şi în modelul implementat de RadiantLaw. Potrivit lui Hamilton, cea mai mare parte a echipei se află în Cape Town, deşi birourile centrale sunt la Londra. Angajaţii sunt încurajaţi să lucreze chiar şi de acasă, astfel încât investiţia businessului se întoarce în dezvoltarea de noi tehnologii, nu în birouri care să impresioneze clienţi de milioane de euro. Soluţiile de business oferite de compania britanică sunt deja implementate la companii mari precum HSBC, Deutsche Bank, UPS, Sky, London Stock Exchange. De altfel, clienţii vizaţi sunt cei cu volum ridicat de contracte comerciale. În România, firma lui Bogdan Ilie se axează deocamdată pe clienţi de middle-business, din domenii precum comunicaţii, domeniul bancar, multinaţionale.