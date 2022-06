Hotnews: BNR nu e de acord cu preluarea Porsche Bank de către patronul Altex, Dan Ostahie. Care sunt motivele

Banca Centrală a confirmat pentru HotNews informaţia, fără a dori să comenteze pe marginea motivelor respingerii. Potrivit unor surse apropiate managementului băncii, lipsa de experienţă în domeniu bancar a lui Ostahie ar fi fost unul dintre motive.

În dosarul înaintat la BNR pentru aprobare, viitorul executiv al Porsche Bank urma să fie Mişu Negriţoiu (72 de ani), care a condus în România ING Bank dar şi Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Ostahie a avut de-a lungul timpului o serie de ”ciocniri” cu Isărescu. În perioada de vârf a creditării cu buletinul, Ostahie a spus: „In perioada 2005-2008 a existat un boom, care a fost dat in principal de mecanismul de creditare. Ne aducem aminte de creditul cu buletinul, un produs financiar inovativ care a dus la cresterea pietei, un produs pe care niciodata domnul Mugur Isarescu nu l-a inteles si nici n-o sa-l inteleaga vreodata, dar care reprezinta motorul cresterii economice private si in 2005 si in 2015”.

Porsche Bank avea la finele anului 2020 active de circa 900 de milioane de lei (şi o cotă de piaţă de 0,16%), potrivit datelor furnizate de BNR.

Grupul Porsche Finance România activează în România din noiembrie 2004, fiind orientată spre piaţa serviciilor financiar-bancare prin intermediul Porsche Bank Romania S.A. şi Porsche Leasing Romania IFN S.A., a căror activitate predominantă este cea de creditare (în special, sub forma creditelor de consum şi leasing auto).

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), operaţiunea propusă este o concentrare economică ce depăşeşte pragurile valorice prevăzute de lege, fiind supusă controlului Consiliului Concurenţei. Ca urmare, autoritatea de concurenţă evaluează această tranzacţie în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.