Veşti bune pentru şoferi. Guvernul îngheaţă punctul de amendă în 2020

Măsura face parte dintr-un proiect de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care vizează în principal modificarea Ordonanţei 114. Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament pe acest proiect, luni.

Punctul de amendă are o valoare de 10% din valoarea salariului minim brut pe economie. Odată cu majorarea salariului minim la 2.230 lei, de la 1 ianuarie 2020, punctul de amendă ar fi crescut semnificativ, de la 145 lei la 223 lei, pentru că în 2017 şi 2018 nivelul său a fost plafonat.

Guvernul propune ca şi în cursul anului 2020 valoarea fixă a punctului-amendă pentru amenzile contravenţionale să fie menţinută la cuantumul din prezent, respectiv 145 lei.

Premierul Ludovic Orban a declarat, anterior, că vrea să schimbe sistemul prin care punctul de amendă este legat de salariul minim, deoarece nu funcţionează.

„Cu siguranţă trebuie schimbat acest sistem. Practic, punctul de amendă a fost legat de salariul minim pe economie şi în fiecare an, practic, nu s-a crescut punctul de amendă odată cu creşterea salariului minim. S-a dovedit clar că această relaţie între punctul de amendă şi salariul minim pe economie nu este soluţia care să se poată aplica, din moment ce an de an s-a îngheţat punctul de amendă, probabil trebuie calculat în alt mod”, a spus Orban.