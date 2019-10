Economist, despre creşterea pensiilor şi salariilor: Economia nu va rezista. Cum ar trebui operate majorările

”Nicio ţară nu-şi permite, decât în situaţii foarte grave, să nu plătească pensii şi salarii. Grav ar fi dacă s-ar reduce pensiile şi salariile, pentru că am cădea, din nou, în maginea UE, din punct de vedere al preţului forţei de muncă. Am deveni o ţară competitivă doar prin valoarea forţei de muncă şi am stimula migraţia” a spus Mircea Coşea la Digi24, scrie DC News