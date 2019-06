Economica.net: Cumătrul lui Liviu Dragnea, cel mai profitabil latifundiar de pe terenul statului

Omul de afaceri Sorin Paul Stănescu este administrator la compania A&S Internaţional 2000 SRL, conform termene.ro. Prin această firmă, Stănescu exploatează peste 8.100 de hectare luate în arendă de la Agenţia Domeniilor Statului (ADS). Compania pe care o controlează Stănescu a obţinut în 2018, conform datelor termene.ro, o marjă netă a profitului de 28% raportată la o cifră de afaceri netă de aproximativ 37,6 milioane de lei. Business-ul lui Stănescu a scăzut însă comparativ cu 2017, când compania a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 47,5 milioane de lei şi o marjă a profitului de 52,1%, mai subliniază Economica.net.

Publicaţia arată însă că, per total, Sorin Paul Stănescu exploatează a treia cea mai mare suprafaţă de teren arabil luat în arendă de la stat. Asta pentru că Stănescu mai are apropiaţi instalaţi în societăţile Agricom Borcea şi Agrozootehnica Pietroiu, care adună, împreună cu A&S Internaţional 2000 SRL, 20.506 de hectare luate în arendă de la stat.

A doua cea mai profitabilă companie care exploatează cu precădere teren de la stat este Maria Trading SRL, una dintre companiile din grupul Maria deţinut de mai mulţi cetăţeni libanezi, mai arată calculele Economica.net. Grupul exploatează 21.151 de hectare de la ADS.

Şi deşi deţine cea mai mare exploataţie agricolă din ţară, compania Agricost, controlată de fondul de investiţii Al Dahra Holding din Emiratele Arabe, are a treia cea mai mare rată a profitului, pentru terenul de peste 57.700 de hectare din Insula Mare a Brăilei pe care îl deţine.

