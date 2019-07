Dăncilă îl acuză pe Iohannis că se joacă cu sentimentele oamenilor: Sunt bani de pensii şi salarii

„Legat de afirmaţia domnului preşedinte Iohannis, am văzut acest lucru spus de foarte multe ori şi de fiecare dată am spus: sunt bani de pensii şi salarii, s-a dovedit că am avut dreptate, dar aceste lucruri vin mereu în spaţiul public. Pe lângă faptul că mi se pare inoportun, te joci într-un fel cu sentimentele pensionarilor, te joci cu sentimentele oamenilor. Sunt pensionari în România care trăiesc de la pensie la pensie, îşi planifică fiecare ban. În momentul în care preşedintele României vine şi spune că nu mai sunt bani de pensii, vă daţi seama că nu-i creează un confort pensionarului sau salariatului respectiv. De aceea, eu cred că aceste ieşiri publice nu-şi au locul. Sunt bani de pensii şi salarii, nu avem o problemă legată de acest aspect”, a susţinut Dăncilă, la DC News.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că a promulgat noua lege a pensiilor deoarece o astfel de lege se impune, în contextul în care pensiile sunt mici şi există inechităţi, iar premierul Viorica Dăncilă i-a dat asigurări că sunt bani pentru pensii.

„În legătură cu legea pensiilor, două lucruri sunt certe. Unul că pensiile sunt prea mici, după părerea mea. În consecinţă se impune o astfel de lege, nemaivorbind despre anumite necorelări, chiar inechităţi din sistem. O lege care corectează aceste erori este corectă. Pe de altă parte, sigur că s-a pus problema de unde se iau banii. În această chestiune am discutat cu doamna prim-ministru şi am întrebat-o direct şi clar: „Aveţi bani pentru pensii?“ Şi doamna prim-ministru m-a asigurat că la nivel de Guvern s-a făcut analiză şi sunt bani pentru pensii. După care am promulgat legea”, a declarat Klaus Iohannis, în cadrul unei conferinţe de presă.

