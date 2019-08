Curs valutar promoţional, prin aplicaţiile mobile ale unei bănci. Câţi bani se pot schimba în fiecare zi

Este vorba despre aplicaţiile de mobile şi internet banking, Smart Mobile şi Raiffeisen Online, prin care clienţii Raiffeisen Bank pot face schimburi valutare lei-euro sau euro-lei la cursul BNR valabil la data efectuării schimbului, pentru o oră, de la 10:00 la 11:00, de luni până vineri (Smart Hour).

În Smart Hour, se pot schimba până la 1.500 euro/zi, între conturile proprii Raiffeisen Bank.

Pentru a putea face schimburi valutare la cursul BNR valabil la data efectuării schimbului, clienţii pot să acceseze noul Smart Mobile, de pe orice smartphone iOS sau Android, sau noul Raiffeisen Online, de pe desktop. Noul Smart Mobile poate fi descărcat din Google Play sau AppStore, iar noul Raiffeisen Online poate fi accesat de pe site-ul raiffeisen.ro.

Utilizarea aplicaţii Smart Mobile şi Raiffeisen Online are 0 costuri pentru clienţii Raiffeisen Bank, care aleg unul dintre pacheţele de cont curent ZERO Tot sau ZERO Simplu. Dacă nu au încă un cont de euro, pentru a beneficia de Smart Hour, clienţii îl pot deschide direct din noile aplicaţii.

Oferta specială Smart Hour este valabilă până la 29 noiembrie 2019. Cursul BNR în Smart Hour este cursul valutar publicat de Banca Naţională a României (BNR) considerat valabil pentru ziua efectuării schimbului.

Calcularea şi publicarea cursurilor de schimb ale pieţei valutare din România de BNR se realizează în fiecare zi bancară, la ora 13:00, pe baza cotaţiilor afişate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.

Raiffeisen Bank oferă servicii universale de banking pentru 2 milioane de clienţi persoane fizice, 92.000 de IMM-uri şi 5.700 de companii mari şi medii. Bancă are aproape 5000 de angajaţi, peste 400 de agenţii în toată ţara, aproximativ 900 de ATM-uri, 250 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi o reţea de 20.000 de POS-uri.

