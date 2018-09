Cum poţi obţine finanţare atunci când afacerea ta stagnează

Dacă poţi creşte un business cu resurse proprii, nu ai nevoie să cauţi investiţii. „Finanţarea trebuie căutată cât mai târziu posibil, iar antreprenorii trebuie să încerce să se dezvolte cât mai mult cu resurse proprii. Atunci când, totuşi, decid să caute finanţare, ar fi bine să aibă un obiectiv clar pe care să spere că îl vor atinge cu acei bani. Acel obiectiv nu trebuie să lipsească din pitchul lor”, cred la unison Florin Cioacă şi Florin Grosu, fondatorii Traderion.

Cei doi recomandă programele de accelerare şi recunosc că, atunci când căutăm finanţare, trebuie să fim atenţi la relaţia pe care o putem avea cu un potenţial investitor. Aceasta este foarte importantă, pentru că investitorul vine şi cu experienţa lui, pe lângă bani.

„ Este foarte important să căutăm investitori cu care am lucra zi de zi, timp de 12 ore, dacă ar fi cazul”, zic ei.

De asemenea, este important să începem conversaţia cu un investitor cu minimum şase luni înainte de termenul pe care ni l-am fixat pentru a obţine finanţarea. „Este un proces de durată şi aşteptările antreprenorilor sunt, aproape întotdeauna, prea optimiste în legătură cu durata întregului proces”.

„Noi recomandăm programele de accelerare. Cele mai bune dintre ele vin şi cu o mică investiţie, suficientă pentru a-ţi valida modelul de business. În plus, un accelerator oferă ceva chiar mai important decât banii: este vorba despre o reţea de mentori foarte valoroasă, care te pot ajuta să eviţi câteva greşeli foarte scumpe, mai ales la început”, mărturisesc ei.

Atunci când te afli în postura antreprenorului care trebuie să dezvolte un pitch foarte bun, îţi trebuie foarte mult exerciţiu, spun aceştia, punctând faptul că „investiţiile sunt ca ingredientele necesare cu care se pregăteşte cina”.

„Există numeroase resurse online care pot fi folosite pentru a construi un pitch, însă nu poate fi vorba despre scurtături. Trebuie să îl repeţi de sute de ori – întâi singur, în faţa oglinzii, apoi în faţa prietenilor şi, cel mai important, în faţa bunicii. Dacă şi bunica l-a înţeles, atunci poţi fi aproape sigur că vei avea succes şi în faţa investitorilor”, susţin Florin Cioacă şi Florin Grosu.

Pe de altă parte, dacă ai deja clienţi şi rezultate încurajatoare, investiţiile te ajută să creşti mai repede, să te extinzi pe noi pieţe sau chiar să îţi eficientizezi operaţiunile.

„Primul pas este să ştii exact când o investiţie este necesară şi să cauţi acei parteneri (investitori) cu care ai o chimie foarte bună şi care te pot ajuta să creşti, să nu cauţi doar bani. Este importantă experienţa lor anterioară în domeniul tău, reţeaua pe care ei o pot pune la dispoziţie, posibilitatea de a investi şi pe viitor”, adaugă fondatorii Traderion.

Cu Traderion, Florin Grosu şi Florin Cioacă au participat la Startup Spotlight, competiţie şi program de mentorat cu premii de 20.000 dolari adresat celor mai bune 32 de startup-uri early stage din Europa Centrală şi de Est. De asemenea, de-a lungul timpului ei au obţinut două finanţări din surse private, una de la un grup de angel investors din Charlotte, iar cealaltă de la Seedcamp din Londra. La aceste finanţări se adaugă un grant obţinut în 2017, prin programul POC.

„Dacă te loveşti de doi-trei investitori care îţi spun că ai o problemă, fie vezi cum o poţi rezolva, fie schimbi tipul investitor. Eu şi partenerul meu am reuşit să luăm finanţare pe un proiect pe care nu exista decât un plan, echipa şi nişa pe care am găsit-o. Nu aveam nici măcar un SRL. La altă companie, am reuşit să luăm finanţare de la nişte investitori vizionari care au crezut în noi încă de la început şi nu i-a interesat foarte mult ce am făcut până în acel moment. Iar la alte companii încercăm să facem un exit parţial sau complet şi încă nu ne dăm seama cum să facem asta. Contează foarte mult să reuşeşti să îţi prezinţi viziunea şi să transmiţi faptul că ai o echipă unită care va reuşi”, spune Cristian Filimon, co-fondatorul Hey, Be Well.

În opinia sa, planul de afaceri contează foarte puţin sau chiar deloc.

„Contează doar capacitatea echipei de a se adapta. Poţi să începi de la a face un business de tricouri şi să termini prin a livra pachete cu snacksuri la corporaţii. Dacă eşti suficient de sincer cu tine, cu investitorii şi cu echipa, vei găsi o modalitate şi o nişă în care să te potriveşti. Majoritatea greşesc, însă, la capitolul sinceritate”, recunoaşte antreprenorul.

Dacă ar fi să dea un sfat unui tânăr care caută finanţare, Filimon i-ar spune să nu se dezamăgească şi „să investească mai degrabă banii altora decât bani săi, orice ar zice investitorii tradiţionali”.

„Stresul de finanţare nu trebuie să fie pe echipă ci pe investitor. Trebuie să găsiţi oamenii potriviţi care să poată investi fără să aibă un stres cu privire la banii investiţi. (...) Cred că în noua eră în care trăim nu mai au niciun viitor aceşti investitori de mentalitate veche, care te controlează constant. Cel mai important lucru pe care trebuie să vi-l amintiţi este că: voi vă alegeţi investitorul, nu el pe voi”, conchide co-fondatorul Hey, Be Well.