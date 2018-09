Cum se luptă o companie cu deficitul de personal tânăr din sectorul energetic

Pe o piaţă a muncii din ce în ce mai competitivă, angajatorii îşi găsesc tot mai greu personal calificat, ceea ce le cauzează dificultăţi în desfăşurarea activităţilor. În sectorul energetic, pariul se face între „electricieni versus ingineri”, pentru că, explică oficialii companiei E-Distribuţie Muntenia, sunt tot mai puţini electricieni buni.

Cum cele mai multe posturi puse la bătaie sunt pentru muncitorii calificaţi, antreprenorii din domeniul energetic atrag atenţia că România se confruntă cu un deficit de personal tânăr, în contextul în care vârsta medie a celor care au meserii tehnice este de 48 de ani.

În acest sens, prin proiectul „Clasă duală Viitor electrician” care se desfăşoară în parteneriat cu Colegiul Tehnic Energetic din Bucureşti, Enel pregăteşte o nouă generaţie de electricieni, în acord cu schimbările care au loc în piaţa de energie, dar şi în societate.

„Activitatea de electrician s-a dezvoltat mult de-a lungul timpului, iar prin acest proiect elevii vor învăţa să folosească cele mai noi tehenologii cu care angajaţii noştri lucrează în munca lor de zi cu zi. Şi, pentru ca aceştia să-şi poată concentra toată atenţia asupra orelor şi a activităţilor practice, noi îi vom susţine pe parcursul celor trei ani de studiu, cu o serie de beneficii financiare şi de dezvoltare personală”, spune Federico Panone, directorul general al E-Distribuţie Muntenia, E-Distribuţie Banat şi E-Distribuţie Dobrogea.

Mai precis, elevii vor primi burse de studiu, implicit 200 de lei de la Enel, 200 de la Ministerul Energiei şi, poate cea mai importantă componentă a programului este pregătirea practică, atât în laboratoarele Colegiului cât şi în instalaţiile E-Distribuţie Muntenia. Astfel, în primul an al programului, cel puţin 20% din ore vor fi de formare practică în instalaţiile E-Distribuţie Muntenia, iar această pondere va creşte la 60% în al doilea an şi la 70% în al treilea an. Pregătirea practică va include ore de mentorat cu specialişti şi tutori ai E-Distribuţie Muntenia, pregătiţi special pentru aceste activităţi.

„Dintre absolvenţii Colegiului Tehnic Energetic, ingineri ajung destul de puţini, la Politehnică nu ştiu dacă se duc 5-10% pentru că se cam opresc aici. Ei preferă nişte câştiguri mai rapide decât să mai aştepte. Copiii sunt destul de nevoiaşi şi nevoile lor chiar sunt mari şi atunci se opresc acolo de cele mai multe ori din cauza banilor. Cu toate acestea, aşteptările mele de la Proiect sunt foarte mari. Eu sunt foarte optimistă. Cred în acest parteneriat foarte mult pentru că noi avem şi o colaborare mai veche, dar bună cu Enel, nu este prima oară când lucrăm cu ei”, spune Carmen Anghel, profesor inginer la Colegiul Tehnic Energetic.

Şi atunci, adaugă ea, „ştim cât se implică. Iar practica îmbinată cu teoria de la noi este minunată. Şi noi avem laboratoare foarte bune, şi am mai primit sponsorizări şi din alte părţi, dar nimic nu se compară cu realitatea din staţii sau din poligoanele de încercări”.

Programul este organizat în sistemul dual de învăţământ, ceea ce asigură sprijinul E-Distribuţie Muntenia către Colegiul Tehnic Energetic Bucureşti pe durata celor 3 ani de studiu. Iar compania va dubla bursa acordată în sistemul de învăţământ profesional de stat.

În plus, E-Distribuţie Muntenia va susţine diverse nevoi ale elevilor, cum ar fi cheltuielile legate de examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii, echipamente de lucru şi de protecţie, masa de prânz în fiecare zi, cheltuielile de transport şi cazare pentru elevii din afara Bucureştiului, abonamente la transportul intern în Bucureşti, vizite de studiu.

După finalizarea programului de trei ani, absolvenţii vor deveni Electricieni Exploatare Centrale, Staţii şi Reţele Electrice, astfel că vor putea lucra ca electricieni de măsură pe partea de verificare şi recuperare de energie electrică, sau electricieni de medie tensiune sau medie-joasă tensiune în staţii electrice.

Viitorii electricieni care vor dori să devină lider de echipă vor putea urma cursuri de maiştri, iar cei care doresc să continue studiile vor putea participa la examenul de bacalaureat în timp ce sunt angajaţi. Mai departe, cei care doresc să devină ingineri vor putea urma o facultate de profil.

„Mă duc la frigider, îl deschid. Acesta mă informează că un mai este lapte. Şi atunci, comandă. Iată că… într-o perioadă în care toată lumea vorbeşte despre Internetul Lucrurilor (The Internet of things), noi trebuie să intervenism să vă formăm pentru viitor. Pentru că voi sunteţi viitorul şi trebuie să vă adaptaţi continuu noilor tehnologii”, îi îndrumă ministrul Energiei, Anton Anton, pe tinerii prezenţi la deschiderea oficială a şcolii.

Practic, Proiectul dă o şansă reală tinerilor care se văd cum nevoiţi să urmeze cursurile unei şcoli profesionale, sunt convinşi părinţii.

„Liceul l-am ales pe ultima sută de metri. Copilul meu a fost corijent şi rămăsesem descoperiţi. Şi acest liceu a fost în apropiere de noi şi am zis totuşi haide să vedem dacă reuşim. Şi am avut uşa deschisă. Şi asta este povestea noastră. Copilul acum şi-a propus să devină electrician. A învăţat că un trebuia să piardă, şi dacă asta am găsit, acum este mulţumit”, spune Ganea Camelia, mama unuia dintre elevii clasei în sistema dual.

La rândul său, Niţă Daniela speră la un viitor frumos în domeniu pentru băiatul său, apreciind oportunitatea pe care o are fiul său, acum, în clasa sponsorizată de Enel din cadrul Colegiului Tehnic Energetic, şi zâmbeşte atunci când îşi aminteşte cum „băiatul un prea a vrut să se înscrie în program, s-a hotărât mai mult de gura mea şi uite…acum o să aibă certificare”.

Enel este o companie energetică multinaţională, unul dintre liderii integraţi pe pieţele globale de electricitate, gaze naturale şi energii din surse regenerabile.

Prezent pe piaţa din România încă din 2005, Enel este, în acest moment, unul dintre cei mai mari investitori privaţi în domeniul energetic, cu operaţiuni în sectorul distribuţiei şi furnizării de electricitate, dar şi al producţiei de energie electrică din surse regenerabile. Companiile Enel au 3.100 de angajaţi în România şi oferă servicii unui număr de 2,8 milioane de clienţi, localizaţi cu preponderenţă în trei zone importante ale ţării: Muntenia Sud (inclusiv Bucureşti), Banat şi Dobrogea, acoperind o treime din piaţa locală de distribuţie prin intermediul companiilor E-Distribuţie.