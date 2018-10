Consiliul Concurenţei propune statului să garanteze şi refinanţarea creditelor ipotecare

„Consiliul Concurenţei a demarat un studiu, o analiză pe piaţa serviciilor bancare şi a formulat o serie de concluzii şi recomandări intermediare. Studiul va fi gata până la sfârşitul anului”, au declarat pentru „Adevărul” surse apropiate discuţiilor.

Potrivit acestora, una dintre cele mai importante concluzii a fost cea legată de dificultăţile pe care le întâmpină românii care vor să refinanţeze creditele ipotecare la alte bănci pentru a avea costuri mai scăzute, în condiţiile în care valoarea ipotecii a scăzut sub cea iniţială, aşa cum s-a întâmplat după criză.

„Statul ar trebui să intervină în aceste situaţii şi să ofere garanţii băncilor, ceea ce ar duce la creşterea mobilităţii în piaţă”, a declarat recent Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Soluţia propusă de Consiliu pentru creşterea competiţiei pe acest segment este ca statul, prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM, să acopere diferenţa de valoare a ipotecii până la nivelul pieţei, astfel încât clienţii să devină eligibili. „Propunerea este într-un stadiu preliminar, e mai mult o ipoteză de lucru”, a spus Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, la un seminar pe teme de specialitate.

Peste 220.000 de români au contractat credite Prima Casă, statul furnizând garanţii de peste 17,2 miliarde de lei. Circa 6 din 10 credite imobiliare din portofoliul băncilor sunt garantate de stat.

Chiriţoiu: Refinanţările, exceptate de la limitarea gradului de îndatorare

Refinanţarea creditelor ar urma să facă excepţie de la măsura de limitare a gradului de îndatorare a populaţiei, a afirmat, sâmbătă, la Sinaia, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

"Banca Naţională a României are ca principală sarcină asigurarea stabilităţii sistemului bancar. Deci, ei sunt preocupaţi ca băncile să nu-şi sume riscuri excesive, să nu dea împrumuturi unor persoane care nu pot să ramburseze acele împrumuturi şi în felul acesta să riscăm soliditatea întregului sistem bancar. Ce am discutat noi cu dânşii e prioritatea pe care noi o acordăm refinanţărilor, pentru că este important să existe concurenţă între bănci nu numai în a atrage noi clienţi, ci şi în a oferi condiţii mai bune celor care au luat deja de la o altă bancă credite şi este important ca un client să nu rămână captiv odată ce are un credit luat de la o bancă, ci dacă apar condiţii mai favorabile să se poată muta la o altă bancă. De aceea suntem foarte mulţumiţi de intenţia Băncii Naţionale a României de a excepta de la limitele de îndatorare refinanţările", a spus Bogdan Chiriţoiu, la un seminar organizat la Sinaia de Consiliul Concurenţei şi Consiliul Patronatelor Bancare din România.

Astfel, indiferent cât de mare este povara pe care o plăteşte în momentul de faţă o persoană care a luat un credit de la o bancă, dacă va găsi un credit de refinanţare mai avantajos, cu rate mai mici, va putea să se mute la acea bancă.

Această idee a fost menţionată în cursul seminarului şi de şeful Direcţiei de Stabilitate Financiară din Banca Naţională a României (BNR), Eugen Rădulescu.

În iunie, BNR iniţiase un proiect prin care gradul de îndatorare în cazul creditelor ipotecare cu dobândă variabilă urma să fie plafonat la 40%, faţă de 60-70% cât este permis în prezent.

Gradul de îndatorare reprezintă procentul din venitul disponibil (venitul total al unei familii din care se scad cheltuielile de subzistenţă pentru toţi membrii familiei) care poate reprezenta rata la un credit.

Potrivit modificărilor aduse de BNR regulamentului 17/2012 privind unele condiţii de creditare, la împrumuturile imobiliare cu dobândă fixă nivelul maxim al gradului de îndatorare urma să fie, de la 1 iulie, 50% la creditele în lei şi 35% la cele în valută.

În cazul creditelor ipotecare cu dobândă variabilă, plafonul era stabilit la 40% în cazul creditelor în lei şi 30% la cele în valută.

La creditele de consum, unde majoritatea băncilor oferă dobânzi variabile, corelate cu Robor, plafonul este de 25% la împrumuturile în lei şi 15% la cele în valută.