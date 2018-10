BNR a menţinut dobânda-cheie la 2,5%, în linie cu aşteptările analiştilor

Astfel, în şedinţa din 3 octombrie 2018 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5 la sută pe an. De asemenea, BNR a decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,5 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,5 la sută pe an. CA al BNR a hotărât şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

În acest an, banca centrală a crescut de trei ori, cu câte 0,25% puncte procentuale, dobânda-cheie, viceguvernatorul BNR Liviu Voinea spunând recent că acestea au fost necesare pentru a menţine stabilitatea preţurilor . Însă din luna luna mai nu a mai fost operată o altă majorare.