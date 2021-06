Averea românilor a crescut cu 9% anul trecut, iar cea globală a atins un nou record, pe fondul pandemiei de COVID-19

Această evoluţie este în contrast cu impactul recentelor crize globale: în timpul crizei din 2008, bunăstarea financiară globală a scăzut cu 7,8% şi a stagnat când a izbucnit bula dot-com din 2002, se arată în raportul întocmit de Boston Consulting Group (BCG).

Bunăstarea financiară a românilor a crescut anul trecut cu 9% faţă de 2019, calculată la o monedă constantă. Este o creştere mai rapidă decât cea a Europei de Vest de 4%, dar mai lentă decât cea a Europei de Est de 12%, care include şi Ţările Baltice şi Rusia, se arată în raportul BCG, Global Wealth Report.

„În România, concentrarea bunăstării arată o societate mai puţin polarizată decât în ​​alte părţi ale Europei de Est. Un puternic segment de oameni, care deţine mai puţin de 250.000 de dolari, reprezintă 58% din averea financiară totală,” a declarat Nimrod Pais, director general şi partener BCG. "În acelaşi timp, ponderea celor cu o valoare netă de peste 100 milioane de dolari este mai mare decât la nivel global: 16% faţă de 13%, dar această rată este doar jumătate din media de 32% din Europa de Est," a adăugat Pais.

Datele din raport arată că alocarea activelor româneşti este caracterizează de o creştere puternică a asigurărilor de viaţă şi a pensiilor, iar ponderea acţiunilor este mult mai mică decât la nivel global sau în alte părţi ale Europei de Est. Ponderea numerarului şi a depozitelor este cu mult sub media est-europeană, dar se menţine la media globală, ceea ce reflectă o piaţă de economii puţin mai avansată decât a vecinilor României din estul Europei, a declarat Pais.

Raportul, intitulat Global Wealth 2021: When Clients Take the Lead, arată că, în 2020, mulţi clienţi care folosesc serviciile de administrare a averii au ales investiţiile alternative în goană după randamente mai bune, în detrimentul obligaţiunilor cu randamente mici. Ca parte a acestei tendinţe, activele reale, reprezentate în principal de proprietăţile imobiliare, au atins un maxim istoric de 235 trilioane de dolari. Cu toate acestea, Asia, care deţine cea mai mare concentraţie de avere în active reale (84 trilioane de dolari, 64% din totalul regional), va avea parte de o creştere a activelor financiare ce va depăşi creşterea activelor reale (7,9% faţă de 6,7%) în următorii ani. Fondurile de investiţii asiatice, cu excepţia Japoniei, vor înregistra cea mai rapidă creştere a clasei de active financiare, cu o rată de creştere anuală compusă (CAGR) de 11,6% până în 2025.

Conform raportului, America de Nord, Asia (cu excepţia Japoniei) şi Europa de Vest vor fi principalii generatori de bunăstare financiară la nivel global, reprezentând 87% din noua creştere a bunăstării financiare la nivel mondial, din prezent până în 2025. BCG preconizează că, datorită creşterii financiare înregistrată de Asia, până în 2023 Hong Kong îi va lua locul Elveţiei ca lider de piaţă pentru administrarea bunăstării transfrontaliere.

În ceea ce priveşte România, BCG prognozează că segmentele de avere financiară vor rămâne stabile în următorii cinci ani, cu o creştere lentă a celui mai bogat segment şi o scădere foarte lentă a celui cu o avere sub 250.000 de dolari.