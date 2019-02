ANALIZĂ: de ce Fondul Suveran de Investiţii va fi un prost administrator al pensiilor private

„Riscul de retragere a fondurilor care administreaza P2 in urma OUG 114 este extrem de mare. În eventualitatea acestei retrageri, cu banii acumulati deja în conturile individuale de P2 nu s-ar întâmpla nimic bun şi nimic clar. Acest sistem, aşa cum a fost el propus în România (diferit de Polonia), presupune alocarea acestor bani într-un cont individual privat care are în spate CNP-ul fiecăruia dintre noi. Dacă statul ar pune direct mâna pe aceste resurse şi le-ar schimba încadrarea (trecerea la Pilonul 1), am vorbi de o naţionalizare, a declarat Cristian Păun, prof, univ, dr la ASE Bucureşti.

Normal ar fi să vorbim de o trecere la Pilonul 3, mai degrabă. Dar statul nu vrea să piardă aceşti bani. Aşa că îi va menţine într-o zonă gri, cel mai probabil îi va transfera la o structură creată prin acelaşi OUG – Fondul Suveran de Investiţii.

Capitalul acumulat în conturi rămân proprietate privată, dar vor fi administraţi nu de operatori privaţi (ca până acum), ci de stat. Îi vom vedea, cel mai probabil, la pensie. Nu se ştie cum şi nu se ştie cu ce randament. Până acum totul era clar, totul avea în spate un contract privat. Acum nu mai vorbim de aşa ceva. Un haos total”

Potrivit acestuia, „Pilonul 2 este, din păcate, cel mai important investitor în economia românească şi în statul român în momentul de faţă”.

„Prin participaţiile sale la companiile româneşti la bursă asigura un management privat de calitate în aceste companii, tempera intenţiile statului (acolo unde încă mai este acţionar) de a devaliza aceste companii prin diferite strategii de management păguboase. În plus, era o garanţie de stabilitate pentru bursa din România şi oferea o bună parte din credibilitatea acestei pieţe care avea toate şansele să devină piaţă emergentă. Şanse pe care, prin acest OUG şi această trecere a Pilonului 2 din administrare privată în administrarea statului, se pierd definitiv”, susţine economistul.

Păun subliniază că OUG 114 aplică patru lovituri puternice acestui sistemului pensiilor private obligatorii, pe de o parte pentru că a tăiat semnificativ comisioanele de administrare pentru banii din Pilonul 2 şi solicită o capitalizare nejustificată din partea administratorilor, iar pe de alta pentru că exclude contribuţiile constructorilor şi invită populaţia să părăsească voluntar Pilonul 2.

Dragoş Cabat: Unii administratori pot să vrea să iasă din piaţă, dar nu vor avea cui vinde

La rândul său, Dragoş Cabat, analist CFA România a afirmat că există un risc real, destul de mare de retragere a unor administratori de fonduri, „în primul rând din cauză că li s-a cerut să aducă aproximativ 800 milioane euro în plus la capital”.

„Pentru acţionarii lor străini este posibil să fie sume prea mari, în condiţiile în care ‘taxa pe lăcomie’ lasa practic administratorii de fonduri fără profit pentru o lungă perioadă de timp. Problema este că nu vor avea cui să vândă, căci nu cred că alte firme vor dori să intre în România să administreze fonduri de pilon 2 în actualul cadru legislativ.

Este neclar cum va arăta viitorul. Pe de o parte, este de aşteptat ca unii administratoră să îşi dorească să iasă de pe piaţă, pe de altă parte, fondurile pe care le administrează nu se pot închide, ci administratorii sunt obligaţi să le vândă altor firme.

Până la urmă, viitorul P2 depinde de români, dacă ei vor continua să contribuie la P2 sau vor crede promisiunile guvernului şi vor opta pentru a contribui de acum încolo doar la P1 – ceea ce din punct de vedere financiar şi al riscului, ar fi evident o greşeală”, a adăugat Cabat.

Potrivit acestuia, România nu poate aspira la condiţia de membru al zonei euro şi de ţară importantă în cadrul UE, fără o piaţă de capital dezvoltată, o piaţă a forţei de muncă incluzând aici sistemul de asistenţă socială şi de pensii, modernă. „Lipsa P2 din piaţă sau tratarea lui ca o Cenuşăreasă aduce mai puţini bani pentru investiţii în România – inclusiv pentru finanţarea deficitului bugetar al guvernului României – şi pune în primejdie viitorul românilor”, a încheiat analistul.

Bogdan Glăvan: Consecinţa imediată va fi micşorarea pensilor viitoare

Şi economistul Bogdan Glăpvan, consideră că riscul de retragere al administratorilor fondurilor de pensii este foarte mare. „Dacă ar aduce aceşti 800 de milioane de euro de acasă drept aport la capital, ar obţine o rată a profitului extrem de mică, de 2%-5% anual, ceea ce ar însemna că nu vor putea recupera banii mai devreme de anul 2030. Este greu de crezut că cineva ar investi în aceste condiţii.

Fondurile vor fi probabil preluate în administrare de o agenţie a statului, care precum orice altă firmă de stat, nu va avea nici un motiv să investeasca prudent banii noştri, ci să-i aloce pe criterii politice. În pasul 2, se urmăreşte probabil ca aceste fonduri să dispară complet, să fie contopite cu Pilonul I de pensii.

Consecinţa imediată va fi scăderea randamentului fondurilor de pensii, adică micşorarea pensiei viitoare pe care românii o pot obţine pe baza acestor sume acumulate. Apoi, după naţionalizarea completă, efectul va fi dependenţa completă a cetăţenilor de pensia plătită de stat”, a declarat Glăvan.

În cei 10 ani de când a fost înfiinţat (lansarea a avut loc în luna mai 2008) Pilonul 2, format din şapte societăţi, a strâns 7,25 milioane de participanţi şi 10,2 miliarde de euro active nete, cu un randament mediu anualizat de la lansare până la sfârşitul anului 2018 de 8,03%. Câştigul total realizat pentru participanţi (net de toate comisioanele) este de 1,5 miliarde de euro.

