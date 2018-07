100.000 de pensii vor fi recalculate din octombrie: Iohannis a semnat decretul. Ce impact bugetar are noua lege

Legat de acest aspect, liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus că "se va implementa uşor. „Este, de fapt, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Noi am avut două intervenţii pe această lege, în 2016, dacă ţin minte cred că în decembrie, dacă nu greşesc, am reparat o inechitate pentru mineri, iar în această vară înainte de încheierea sesiunii parlamentare am adoptat, am propus un amendament la un proiect de lege de modificare a Legii pensiilor tot în acest sens, să se elimine nişte inechităţi generate de aplicarea unor legi (...) ce vizau recalcularea drepturilor de pensie pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupele speciale de muncă. Practic, în 2015 se ridicase nivelul stagiului de cotizare - 30, 32, 33 până la 35 de ani. (...) Practic, prin această lege la cei din grupele speciale – aviaţie civilă, siderurgie, subteran, transport maritim şi fluvial, foraj, ţiţei şi gaze, cei care lucrează în condiţii grele şi foarte grele - nu se mai împarte numărul de puncte la 35 de ani de muncă, se împarte la 25, ceea ce înseamnă că vor avea o pensie mai mare", a declarat Liviu Dragnea, într-o intervenţie telefonica la România TV.

Unul dintre amendamentele votate în Camera Deputaţilor şi trimise spre promulgare preşedintelui României priveşte recalcularea din oficiu a aproximativ 100.000 de pensii, de care beneficiază persoane care s-au pensionat în perioada 1990 – 2011. Procesul de recalculare va începe la 1 octombrie a.c.

Efortul bugetar necesar pentru acoperirea sumelor rezultate ca urmare a recalculării pensiilor a fost estimat la circa 70 milioane de lei pe an.