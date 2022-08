Vodafone se extinde în retail. De la telefoane şi servicii telecom la tehnologie şi consultanţă

Cea mai recentă mişcare făcută de compania cu tradiţie în zona serviciilor de comunicaţii electronice a fost să se extindă pe zona retail, online şi offline, punând „la raft” nu doar telefoane şi abonamente de servicii, ci şi electronice şi electrocasnice mici, gadgeturi şi soluţii IoT, dar şi servicii de consultanţă, buyback şi asigurare pentru ecranul telefonului.

Compania arată decisă să investească puternic în relaţia cu clienţii şi să îşi gândească integrat ofertele şi nu doar în ceea ce priveşte serviciile de comunicaţii. Schimbarea de direcţie se vede cel mai bine în magazinele sale. Dacă până acum clienţii veneau în magazinele Vodafone pentru plata facturii, reîncărcarea unei cartele, semnarea unui contract nou sau pentru a vedea cum arată şi cum funcţionează ultimul telefon apărut, acum magazinele Vodafone sunt o experienţă în sine. Experienţa poartă numele Vodafone EasyTech, platforma comercială sub numele căreia Vodafone vinde, online şi offline, de la trotinete, la televizoare, purificatoare de aer, sisteme audio şi ceasuri inteligente. Avantajul vizitei în magazin stă în posibilitatea testării dispozitivului înaintea achiziţiei, dar şi în interacţiunea directă cu experţii tech de la Vodafone care dau sfaturi de achiziţie şi ajută clienţii să facă alegerile potrivite în materie de servicii şi dispozitive.

„Trăim într-o lume în care se pune accent tot mai mare pe rapiditate şi eficienţă. Ne-am ascultat clienţii şi am extins astfel gamele de produse disponibile în magazinele noastre pentru a răspunde acestor nevoi ale lor. Astăzi, de la Vodafone, nu îţi mai cumperi numai cele mai noi telefoane apărute pe piaţă, dar şi scutere electrice, televizoare, aspiratoare robot sau purificatoare de aer pentru un plus de confort în locuinţă sau gadgeturi devenite indispensabile unui stil de viaţă activ. Am demontat inclusiv mitul potrivit căruia tehnologia de ultimă generaţie este inaccesibilă, dând posibilitatea clienţilor noştri să îşi cumpere smartphone-uri, gadgeturi şi produse IoT în 6 până la 36 de rate, fără dobândă. Ne-am propus să devenim partenerul de tehnologie de încredere pentru clienţii noştri, persoane fizice şi companii, iar platforma comercială EasyTech vine să confirme acest angajament”, a declarat Nedim Baytorun, Consumer Business Unit Director în cadrul Vodafone România.

O noutate absolută devenită disponibilă la Vodafone este asigurarea ecranului telefonului. Astfel, orice client îşi achiziţionează un smartphone nou cu abonament, începând cu RED 12, are asigurarea de ecran inclusă, în baza căreia beneficiază de o înlocuire gratuită a acestuia în primele 12 luni de la achiziţie.

Pentru clienţii care îşi doresc un smartphone nou, Vodafone le dă opţiunea de buyback. Aceştia îşi pot înlocui astfel dispozitivul vechi cu unul nou având o reducere suplimentară de până la 900 euro, în funcţie de dispozitivul vechi predat.

Experienţa Vodafone EasyTech este disponibilă şi online, pe site-ul Vodafone: www.vodafone.ro/easytech

