VIDEO Băsescu, despre legea offshore: România riscă să devină o simplă ţeavă prin care trec gazele naturale

”Legea offshore trebuie să plece de la ce vrem să facem cu gazele. Cel mai important este ce facem cu această avuţie naţională. O exportăm şi suntem o simplă ţeavă prin care trece o materie primă sau o valorificăm noi.

În primul rând, dacă aş fi guvern aş spune că vreau să valorific această resursă naturală. Aş demara un program de extindere a aprovizionării cu gaze a populaţiei. Al doilea lucru: am petrochimia oprită. În 2017, am importat produse petrochimice, inclusiv îngrăşăminte, de 2,5 miliarde de euro pentru că stau oprite combinatele mele.

Altă problemă: am Moldova. 1,5 miliarde de metri cubi îi poate consuma Republica Moldova dacă Transgazul va extinde gazoductul de la Ungheni la Chişinău.

Nu în ultimul rând, am termocentrale care merg pe păcură, trebuie făcută conversia să fie trecute pe gaze, ceea ce este relativ ieftin în raport cu avantajele.

Am transportul public cu motorină. Uitaţi-vă la autobuzele din Bucureşti şi din toate marile oraşe. De ce nu trec pe gaze naturale comprimate? Este o modificare pe care o putem face şi la o Dacie cu multă uşurinţă.

Aş fi vrut să aud de la Guvern un program de valorificare cu prioritate a gazelor din România, fie că sunt offshore, fie că sunt onshore, în economia românească pentru că internalizarea consumului de gaze este câştigul României, nu din redevenţe”, a spus fostul preşedinte în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”

Traian Băsescu a mai susţinut că este inadmisibil faptul că cel care a negociat cu marile companii cu privire la gazele româneşti a fost Liviu Dragnea, care, în calitate de preşedinte al Camerei deputaţilor, nu are nicio atribuţie în acest sens.

”Este de nepermis ca de negocierea cu companiile să se ocupe preşedintele Camerei Deputaţilor. Ce atribuţiuni are preşedintele Camerei deputaţilor ca să primească pe Exxon şi pe OMV să negocieze cum să arate legea? Ce treabă are? Acest lucru arată că am început să avem comportament de stat bananier.

Sunt alte instituţii care trebuie să se ocupe de legea offshore. (...) Dragnea a lăsat să se vadă că el e jupânul acestei legi. Însă această lege nu trebuie să plece de la premisa cât iau din redevenţă, ci de la premisa ce vreau să fac cu gazele, pentru că voi stabili o redevenţă dacă decid să utilizez această materie primă în propria mea industrie şi altă redevenţă dacă vreau să o export”, a mai spus Traian Băsescu.

Legea offshore a fost trecută pe repede înainte în Senat. PSD şi ALDE au adoptat modificările care sunt net favorabile operatorilor din Marea Neagră. Asta după ce preşedintele Klaus Iohannis a trimis spre reexaminare varianta propusă de Liviu Dragnea. Coalitia de guvernare a decis să îngheţe toate taxele şi redevenţele datorate de companiile care vor să extragă gaze.

Legea offshore a fost adoptată iniţial în luna iulie de Camera Deputaţilor. Proiectul introducea impozitul pe veniturile suplimentare realizate din liberalizarea preţurilor la gaze şi pentru viitoarele exploatări din Marea Neagră. În ultimele săptămâni, Liviu Dragnea a avut mai multe întalniri cu şefii OMV şi ExxonMobil, dar şi cu secretarul american pentru Energie, Rick Perry.

Miza acestei legi este una uriaşă. România are în zonele în care s-au făcut foraje în Marea Neagră peste 200 de miliarde de metri cubi de gaze. Astfel, producţia ţării s-ar putea dubla în următorii 20 de ani. Ţara noastră ar urma să devină al treilea mare producător de gaze din Europa.