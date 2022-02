Unul dintre cei mai importanţi producători de cabluri face angajări masive în România

Aceste noi oportunităţi de dezvoltare sunt cele mai avansate tehnologic din piaţa globală de excelenţă IT.

În 2022 Prysmian va putea îngloba un mare număr de talente, fie pentru a ajuta la dezvoltarea organizaţiilor locale sau pentru a susţine proiectele internaţionale.

Fabrica Prysmian din Slatina, unde se produc cabluri speciale cu aplicaţii în industrii diverse şi cabluri de medie şi joasă tensiune pentru sectoarele de construcţii şi infrastructură, are în permanenţă posturi disponibile pentru persoanele care doresc o carieră în domeniul infrastructurii de comunicaţii IT. La Slatina, Prysmian are două fabrici, una de telecom şi una de energie, cu un total de peste 1200 de angajaţi.

”Suntem deschişi în permanenţă pentru noi angajaţi. Mai ales în această perioadă susţinem comunitatea locală prin deschiderea unor noi posturi de muncă în cadrul fabricii noastre. De asemenea în perioada următoare dorim să organizăm şi un târg al locurilor de muncă, pentru ca viitorii noştri colegi să primească răspunsuri la întrebările lor, chiar de la oamenii care lucrează în fabrică. Astfel vor putea cunoaşte mai multe despre modul de lucru, dar şi vor putea găsi mai uşor jobul care li se potriveşte. ”a declarat Giancarlo Esposito, HR Director la Prysmian România.

Oportunităţi de angajare la fabrica Prysmian din Slatina.

În prezent la fabrica Prysmian din Slatina sunt deschise poziţii de recrutare. Printe acestea sunt deschise poziţii de:

- SAP / IT Developers

- Production Engineers/Managers

- R&D Engineers

- Quality Engineers

- HSE Engineers

- Logistics Engineers

- Electricians

- Fitters

- Electrical Engineers

- Forklift Drivers

- Rotating Shift Machine operators

- Quality Specialists

Persoanele interesate pot trimite cv pe adresa careers.ro@prysmiangroup.com sau pot afla mai multe detalii accesând pagina https://ro.prysmiangroup.com/cariere/vino-in-echipa-noastra

Centru de Excelenţă la Slatina

Prysmian va deschide în Slatina un Centru de Excelenţă. Aici, viitorii specialişti şi dezvoltatori de soluţii SAP sau dezvoltatori IT, electricieni, ingineri şi inspectori de calitate se vor putea pregăti la cele mai înalte standarde. Mai mult decât atat, personalul ce se va putea pregăti la acest Centru de Excelenţă va putea accesa diferite programe şi oportunităţi din cadrul întregului grup Prysmian.

”Suntem încântaţi că putem deschide la Slatina un Centru de Excelenţă şi că aici putem pregăti viitori specialişti ai fabricilor noastre. În această perioadă extrem de incertă atât pe piaţa muncii, cât şi din punct de vedere al forţei de muncă, Prysmian măreşte nivelul producţiei la fabrica din Slatina.

Platforma industrială necesită dezvoltare permanentă, iar pentru acest lucru avem nevoie de specialişti care să lucreze cu noi pentru clienţi din lumea întreagă”, a declarat Giancarlo Esposito, HR Director la Prysmian România.

