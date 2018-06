Un producător român de mezeluri a lansat „Eticheta curată”. Procentele de carne sunt afişate la raft

Iniţiativa Cris-Tim vine ca urmare a preocupării companiei de a răspunde dorinţei consumatorilor de a fi informaţi corect şi de a consuma produse de calitate, cu atât mai mult cu cât, conform unui studiu ISRA CENTER din 2017, aproape 40% dintre consumatorii români au menţionat conţinutul de carne ca fiind cel mai important factor în alegerea unei mărci şi 47% au menţionat “calitatea”.

Astfel, începând cu luna iunie, peste 80 din produsele Cris-Tim au ambalaje ce semnalizează chiar pe faţa pachetelor procentul sau cantitatea de carne pe care o conţin. De exemplu:

• Salam Săsesc Cris-Tim - 97% carne

• Bacon – 95% carne

• Salam de Porc – 90% carne

• Cârnaţi semiafumaţi Cris-Tim - 95% carne

• Cârnaţi măcelăreşti sau cabanos – 90% carne

• Salam Rustic – 90% carne

• Salam de Vară – 90% carne

• Şuncă de Praga Cris-Tim - 80% carne

• Şuncă Presată de Porc – 80% carne

• Şuncă Piept Pui sau Curcan – 80% carne

• Muşchi Ţigănesc, Azuga sau File – 80% carne

• Salam Ţărănesc de Porc – 80% carne

• Salam de Şuncă Ţărănesc - 80% carne

• Salam de Casă Cris-Tim - 80% carne

• Salam Bănăţean Cris-Tim – 127 gr carne pentru 100 gr produs

• Salam Sinaia Cris-Tim – 125 gr carne pentru 100 gr produs

• Salam Pontic – 128 gr carne pentru 100 gr produs

Pe lângă carne, Cris-Tim foloseşte ingrediente care conferă proprietăţile de gust sau textură ale produsului, conform reţetelor consacrate, şi care respectă toate normele în vigoare.

Ca parte a angajamentului de a oferi produse de cea mai bună calitate, Cris-Tim îşi asumă în mod firesc transparenţa privind produsele sale - atât la nivelul reţetei, prin afişarea conţinutului de carne, al ingredientelor, cât şi privind procesul de fabricare, tehnologia utilizată şi mediul în care sunt făcute.

De asemenea, iniţiativa de transparentizare este o continuare a demersului de perfecţionare a produselor Cris-Tim şi de revoluţionare a pieţei preparatelor din carne, început în 2017 cu lansarea Etichetei curate, inovaţie ce a permis românilor să se bucure de mezeluri nu doar gustoase, ci fără gluten, fără amidon, fără MDM, fără soia, fără arome artificiale, fără monoglutamat de sodiu adăugat şi fără caragenan.

Produsele cu Eticheta Curată sunt rezultatul unor eforturi imense, de peste cinci ani, de cercetare şi investiţie în resursa umană, în tehnologie şi la nivel de reţetă. Eticheta Curată este sintagma care defineşte şi exprimă produsul curat, liber de aditivi, rezultat care nu ar fi fost niciodată posibil fără înalta tehnologie de pasteurizare la rece - High Pressure Processing - şi fără tehnologia cu ozon, care, combinate, reprezintă perfecţiunea în siguranţa alimentului.

,,Promisiunea noastră este de a pune pe mesele românilor produse sănătoase, nu doar gustoase, şi de a investi permanent în îmbunătăţirea lor. Am început cu Eticheta Curată, când am revoluţionat întreaga industrie alimentară, nu doar cea a mezelurilor, şi nu ne-am oprit aici. Zi de zi, lucrăm să oferim cele mai bune produse. Ne perfecţionăm reţetele şi, chiar dacă am fi putut face şi altfel, noi alegem să le avem la cele mai înalte standarde de calitate şi siguranţă. Este o promisiune pe care am făcut-o încă de la început, de a respecta şi preţui consumatorii la fel ca pe familia mea. Ca o dovadă că suntem dedicaţi acestei cauze, am lansat acest demers de transparentizare. Suntem mândri de faptul că reuşim să oferim cele mai bune produse şi lansăm în industrie tuturor provocarea de a comunica procentul de carne”, a declarat Radu Timiş, preşedinte şi fondator Cris-Tim.

Mezelurile cu un conţinut mare de carne înseamnă atât calitate şi gust mai bun, cât şi un aport mai mare de proteine şi mai multă energie, carnea fiind o grupă importantă în piramida alimentară.

La raft, consumatorii vor găsi eticheta ce semnalizează procentele de carne pe toate produsele celor mai iubite branduri ale companiei Cristim: Cris-Tim, Matache Macelaru’ şi Salam Săsesc.

În anul 2017, Cris-Tim a folosit peste 30.000 de tone de carne în prepararea mezelurilor. Tot în decursul anului trecut, peste 140 milioane de produse Cris-Tim au ajuns pe mesele iubitorilor de carne.

Piaţa produselor de carne procesată e în creştere, iar românii aleg tot mai des mezeluri. Potrivit datelor Nielsen, oferite în cadrul studiului Retail Audit, categoria de carne procesată a înregistrat o creştere în anul 2017, faţă de anul anterior, cu 4% în volum şi 12% în valoare.