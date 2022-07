Toate magazinele Noriel din România au fost vândute unui producător şi distribuitor de jucării din Turcia

„Echipa Deal Advisory a KPMG în România a asistat fondul de Private Equity Polish Enterprise Fund VII, administrat de către Enterprise Investors (EI), în tranzacţia de vânzare a Noriel Group, liderul pieţei de retail de jucării, jocuri şi alte produse pentru copii în România, către Sunman Group, liderul pieţei de retail, distribuţie şi producţie de jucării în Turcia”, a informat miercuri KPMG.

Finalizarea cu succes a acestei tranzacţii consolidează poziţia de lider a KPMG în România pe piaţa serviciilor de consultanţă în M&A şi reafirmă rolul KPMG ca partener al fondurilor de private equity.

Enterprise Investors este unul dintre cele mai importante fonduri de Private Equity din CEE, cu investiţii totale de peste 2,2 miliarde EUR în 151 de companii din regiune şi 4,2 miliarde EUR venituri înregistrate din exit-uri. Noriel a fost a 7-a investiţie a Enterprise Investors în România.

În anul 2016, EI a cumpărat Noriel un business de familie susţinut de Axxess Capital, cu o reţea de 47 de magazine. EI a susţinut creşterea Noriel cu o finanţare aditionala în valoare de 2 milioane de euro. În prezent, Noriel este liderul pieţei de retail de jucării, jocuri şi alte produse pentru copii în România şi este singurul jucător cu acoperire naţională şi cu un model de afaceri omnichannel.

Compania operează o reţea naţională de 88 de magazine, susţinută de o platforma online puternică şi un canal de distribuţie eficient.

Sunman Group este liderul pieţei de retail, distribuţie şi producţie de jucării în Turcia şi activează sub două branduri: Sunman şi Toyzz Shop.

Fondurile de investiţii reprezintă un motor important al economiei romaneşti, contribuind cu expertiză şi alocând resurse semnificative pentru a-şi gestiona şi dezvolta investiţiile. Serviciile KPMG în România ajută la stimularea investiţiilor atât în România, cât şi în regiune şi la creşterea randamentului fondurilor de Private Equity, generând profit pentru investitori.

De asemenea, suntem bucuroşi să vedem creşterea interesului investitorilor strategici pentru piaţa locală, care încep treptat să achiziţioneze afaceri mature, dar cu perspective solide de creştere de la fonduri de Private Equity.

În ciuda evoluţiei geopolitice recente, România este în continuare considerată o destinaţie atractivă pentru investiţii atât pentru fondurile de Private Equity, cât şi pentru investitorii strategici. În anul 2022, am finalizat cu succes trei tranzacţii şi avem în portofoliu o serie de alte proiecte care implică ambele categorii de investitori în mod relativ egal.

„Am asistat Enterprise Investors în finalizarea cu succes a acestei tranzacţii şi am coordonat întregul proces, de la planificare strategică iniţială până la închiderea tranzacţiei. Prin finalizarea cu succes a acestei tranzacţii complexe şi competitive, KPMG în România demonstrează din nou că are competenţele necesare pentru a oferi servicii de consultanţă M&A cu valoare adăugată, îndeplinind cele mai înalte standarde ale fondurilor de Private Equity de top din regiune. Mulţumim clientului pentru încredere şi profesionalism şi le dorim cumpărătorului şi echipei de management mult succes în continuarea dezvoltării companiei atât în România, cât şi la nivel regional. Mulţumesc echipei de proiect formată din Cosmin Comşa, Senior Manager si Andra Mihalcea, Associate Manager, pentru dedicare şi excelenţă în finalizarea cu succes a acestei tranzacţii!”, a declarat Bogdan Văduva, Partener şi Head of Deal Advisory, KPMG în România.