Telekom Romania lansează platforma Telekonomie. Ce oferte anunţă compania şi care sunt costurile

Conform sondajului „Obiceiuri de consum telecom în timpul Covid19”*, realizat de ISRA Center pentru Telekom Romania în perioada 8-12 mai, pe un eşantion reprezentativ naţional de 1010 utilizatori ai serviciilor de telecomunicaţii, 89% dintre respondenţi caută întotdeauna un preţ cât mai mic când vine vorba de alegerea serviciilor de telecomunicaţii.

Sondajul a dezvăluit, de asemenea, că 82% dintre respondenţi preferă să cumpere produse şi servicii ale unor mărci de renume şi 91% au indicat că vor încerca o nouă marcă pe care nu au mai folosit-o, dacă există o ofertă foarte atrăgătoare. În cele din urmă, şi cel mai important rezultat al sondajului, 92% au declarat că ar dori să economisească mai mult la facturile de telecomunicaţii.

Aceste date, dar nu numai, au determinat Telekom Romania să exploreze noi direcţii pentru produsele şi serviciile pe care le oferă, în conformitate cu promisiunea adoptată încă din primele zile de restricţii de circulaţie şi distanţare socială, „Ţinem România conectată”, punând accent pe modalitatea de a economisi în mod inteligent, în conformitate cu noul context economic şi social.

Astfel, Telekom lansează platforma TELEKONOMIE, cu promisiunea TAI DOAR COSTURILE, NU ŞI BENEFICIILE, care include oferte inteligente pentru produse şi servicii de calitate, care răspund nevoilor de consum ale românilor:

• Începând de astăzi, persoanele fizice care îşi portează numerele în reţeaua mobilă Telekom pot beneficia de abonamentul Mobil 6, cu internet 4G nelimitat, minute şi SMS-uri naţionale nelimitate, cu 50% reducere în primele 12 luni, pentru care vor plăti 3 euro/lună (aproximativ 15 lei/lună), TVA inclus. După cele 12 luni, costul va fi de 6 euro/lună (aproximativ 30 lei/lună), TVA inclus.

• De asemenea, persoanele care se vor porta în reţeaua mobilă Telekom vor putea opta şi pentru achiziţionarea unui telefon mobil în rate, fără dobândă şi fără avans. Cei care aleg un telefon Samsung Galaxy A20e împreună cu abonamentul Mobil 6 vor plăti doar 8 euro/lună (aproximativ 40 lei/lună), TVA inclus, în primele 12 luni de la portare: 3 euro/lună pentru serviciile de telefonie mobilă şi 5 euro/lună rata pentru telefon.

Cei care vor alege telefonul Huawei P40 Lite E împreună cu abonamentul Mobil 6 vor plăti doar 9 euro/lună (circa 45 lei/lună), TVA inclus, în primele 12 luni de la portare: 3 euro/lună pentru abonament şi 6 euro/lună pentru telefonul achiziţionat.

Ofertele sunt disponibile în perioada 3 iunie - 31 iulie 2020, în cazul contractelor încheiate pe o perioadă de 24 de luni, şi sunt adresate persoanelor fizice care îşi portează un număr în reţeaua mobilă a companiei şi care au un serviciu fix de la Telekom Romania.

Produsele Telekom Smart WiFi şi Mobil Nelimitat au primit recunoaşterea cosumatorilor în cadrul celei de-a 11-a ediţii a competiţiei “Votat Produsul Anului®” România**, care şi-a desemnat câştigătorii pentru anul 2020. Smart WiFi a fost declarat câştigător în cadul categoriei Internet Wireless, iar Mobil Nelimitat în cadrul categoriei Servicii telefonie mobilă, fiind evaluate de consumatori ca cele mai bune produse din perspectiva atractivităţii, inovaţiei şi intenţiei de cumpărare.

• Cei care doresc să îşi îmbunătăţească experienţa TV pot cumpăra noul Smart TV Stick la abonament cu 50% reducere timp de 3 luni, la preţuri începând de la 1,5 euro/lună (aproximativ 7,5 lei/lună), TVA inclus şi livrare gratuită. Oferta este disponibilă până la 30.06.2020, cu posibilitatea prelungirii, pentru o perioadă contractuală minimă de 24 de luni.

Astfel, românii se pot bucura simplu şi rapid de un abonament de televiziune online, cu până la 71 de canale, fără a fi nevoie de un tehnician pentru instalare sau de găuri şi cabluri suplimentare prin casă. În acelaşi timp, au şi ocazia să îşi transforme televizorul obişnuit cu ecran plat într-un televizor smart, pentru a vedea tot internetul pe televizor.

Acestea sunt doar primele oferte disponibile prin platforma Telekonomie, prin intermediul căreia Telekom Romania deschide o nouă cale în domeniul telecomunicaţiilor prin susţinerea modalităţii inteligente de a realiza economii, ca o practică benefică în perioadă post-coronavirus marcată de incertitudinea redresării economiei în timp scurt. În plus, ambiţia Telekom este de a-i ajuta pe români să economisească nu doar în domeniul telecomunicaţiilor, astfel Show-ul Telekonomie le va aduce acestora săptămânal exemple concrete şi din alte domenii, despre cum pot tăia costurile, dar nu şi beneficiile.

Show-ul va fi lansat în perioada următoare pe website-ul Telekom şi va fi comunicat şi pe canalele Social Media ale companiei.

Pe de altă parte, Telekom Romania le-a pregătit românilor un festival online de trei ore – Telekonomy Summer Fest, o nouă premieră în rândul operatorilor de telecomunicaţii, prin care va continua să ofere momente de entertainment direct în casele acestora.

Festivalul va fi difuzat live pe pagina de Facebook Telekom Romania în data de 4 iunie 2020, începând cu ora 18:00 şi va cuprinde momente de cooking, fashion, beauty, stand-up şi concert, cu sfaturi concrete de cum se pot realiza economii într-un mod inteligent.

„Cu toţii am asistat la evoluţia situaţiei determinate de carantină şi de anunţurile autorităţilor despre economie şi locuri de muncă şi credem că românii îşi adaptează obiceiurile de consum pentru a face faţă noilor condiţii socio-economice. Pentru că suntem o companie responsabilă, după ce am ţinut România conectată, am adoptat platforma Telekonomie şi această abordare integrată, show şi festival online, pentru a ajuta consumatorii să facă economii, fără a renunţa însă la beneficii.

Nu ne referim la a realiza mici schimbări, ci mai degrabă la economiile pe care fiecare le poate face într-un mod inteligent, fără a se priva de micile plăceri ale vieţii. Telekom Romania consideră că este momentul pentru a adopta obiceiuri financiare bune şi, în acelaşi timp, servicii care să corespundă nevoilor românilor ”, a declarat Andreas Elsner, Director Executiv Comercial, Segment Rezidenţial, Telekom Romania.

Oferta cu 50% reducere pentru un an la planul tarifar Mobil 6, parte din platforma Telekonomie, vine în ajutorul românilor care vor să economisească, potrivit sondajului ISRA Center. Astfel, 80% dintre respondenţi au declarat că vor trebui să reducă cheltuielile în următorul orizont de timp, iar 85% ar renunţa la investiţii majore, deşi planificate, precum achiziţia unei noi maşini sau recondiţionarea casei.

Potrivit sondajului ISRA Center, 56% dintre respondenţi au declarat că veniturile gospodăriei lor au scăzut în timpul pandemiei, din cauza reducerilor de salarii (33,5% dintre respondenţi), pierderii locurilor de muncă (22%) şi şomajului tehnic (36%). Ofertele lansate astăzi de Telekom Romania sunt adaptate pentru a satisface nevoile de comunicare şi divertisment, în concordanţă cu actuala situaţie financiară a celor mai mulţi români.

Telekom vine cu promisiunea Telekonomie şi în întâmpinarea nevoilor antreprenorilor români, cărora le face aceeaşi propunere: TAI DOAR COSTURILE, NU ŞI BENEFICIILE.

În urma studiilor* realizate în rândul clienţilor noi, 80% dintre antreprenorii români portaţi la Telekom spun că plătesc un preţ mai bun decât înainte pentru beneficiile primite. Pentru Telekom este o recunoaştere a eforturilor realizate de companie pentru a oferi mediului de afaceri servicii performante şi beneficii nelimitate.

În dorinţa de a-i sprijini cu cele mai bune soluţii dedicate continuităţii afacerii, antreprenorii care vor alege să se porteze în reţeaua Telekom până pe 31 iulie 2020, optând pentru abonamentul Freedom 5, vor beneficia de internet 4G, minute şi SMS-uri naţionale, toate nelimitate, cu 50% reducere la costul abonamentului în primele 12 luni. Şi antreprenorii care vor achiziţiona telefonul Galaxy A20e sau Huawei P40 Lite E în rate, împreună cu abonamentul Freedom 5, vor plăti în total în primul an doar 8 euro/lună, respectiv 9 euro/lună (preţuri fără TVA), pentru abonament plus telefon.

Obiceiuri de comsum telecom în timpul Covid19, studiu online reprezentativ naţional realizat de ISRA Center pentru Telekom Romania, în luna mai 2020, pe 1010 utilizatori ai serviciilor de telecomunicaţii, marjă de eroare 3%, interval de încredere 95%.

Produsul Anului este un concept internaţional care premiază produsele inovative, activând în prezent în 47 de ţări. În România, marca “Votat Produsul Anului®” este înregistrată la OSIM din 2008, se află la a unsprezecea ediţie şi este reprezentată de către agenţia de comunicare Media Concept Store, care coordonează şi gestionează activităţile întregului proiect.

Studiul de piaţă din 2020 a fost realizat online, pe 30 de categorii, de Exact Business Solutions, pe un eşantion de 5469 de consumatori români, reprezentativ pentru populaţia din mediul urban cu vârsta cuprinsă între 18 şi 54 de ani, utilizatori de internet. Într-una dintre cele 30 de categorii nu a fost desemnat câştigător. Eroarea maximă de eşantionare este +/-1.3%.

Studiul a avut loc în perioada 6 martie 2020 – 9 aprilie 2020. Criteriile de evaluare au fost: inovaţie, atractivitate, intenţie de cumpărare. Produsele câstigătoare au fost votate, de către consumatori, dintre produsele comparate în competiţie. În studiu se pot înscrie toate produsele de larg consum care au avut o inovaţie în ultimele 18 luni anterioare startului competiţiei.