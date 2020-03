Tansportatorii aşteaptă ca ratele bancare să fie amânate 9 luni

„Impactul iminentei crize financiare care va afecta puternic şi pe termen mediu România, începând din acest an, în urma pandemiei cu Covid – 19, poate fi ameliorat numai prin implementarea unor măsuri fiscal-bugetare clare, substanţiale, nebirocratice, care să poată fi aplicate rapid şi la care să existe acces facil pentru întreg mediul de afaceri afectat.

Suspendarea obligaţiei de plată a ratelor şi dobânzilor scadente împrumuturilor bancare şi nebancare până la finalul anului 2020, atât de către persoanele fizice, cât şi de către companii reprezintă cea mai importantă măsură luată până în prezent de către decidenţii politici.

Felicităm public iniţiatorii acestui proiect de lege şi îi asigurăm de întregul nostru sprijin. Pentru transportatorii din România, suspendarea plăţii ratelor bancare şi a ratelor la leasing pentru o perioadă de 9 luni poate face diferenţa dintre supravieţuriea sau falimentul unei industrii”, a declarat Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat marţi seară că decizia Guvernului se referă la o păsuire de circa 6 luni, nu la o ştergere a ratelor datorate băncii.

"Astăzi am avut discuţii toată ziua cu Banca Naţională, seara am discutat şi cu reprezentanţii băncilor şi soluţia este 90% făcută. Păsuirea va fi mult mai mare, pentru că ne gândim că nu ştim în primul rând cât va dura această perioadă. Credem că e nevoie de o perioadă după aceea pentru a reveni la normal şi atunci trebuie să se extindă perioada şi după starea de urgenţă. Va fi vorba despre luni, nu putem vorbi despre ani în acest moment. Mai aproape de şase luni, decât de trei luni... Este vorba despre o păsuire, nu putem să ştergem ratele. Este o păsuire care se va întinde şi după perioada de stare de urgenţă. Pentru persoane juridice avem deja tot felul de instrumente şi vor fi şi pentru persoane fizice. Am mers pe o variantă prin care nu creăm alte probleme birocratice. Nu există condiţionalităţi (pentru amânarea ratelor, n.r.). Decizia va fi valabilă din momentul în care va fi publicată în Monitorul Oficial", a subliniat Florin Cîţu.