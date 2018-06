Start up-ul de transfer de bani TransferGo a primit o finanţare de 8,6 milioane de euro

Odată cu această tranzacţie, capitalul total atras de TransferGo ajunge la suma de 17,8 milioane de euro.

„Ecosistemul european al start up-urilor Fintech este unul dinamic şi are un potenţial mare de creştere, iar asta se reflectă asupra business-ului nostru. Ultimul trimestru a fost unul cu adevărat special pentru echipa TransferGo. Am dublat achiziţia lunară şi am depăşit 1 miliard de euro transferaţi prin intermediul serviciilor noastre de la începutul activităţii, înregistrând astfel creşteri de 100% de la an la an. Noile investiţii au ca scop susţinerea extinderii companiei, cu accent pe diversificarea serviciilor pe care le oferim”, a declarat Daumantas Dvilinskas, CEO al TransferGo.

Potrivit Băncii Mondiale, aproximativ 80% dintre oameni fac în continuare transferuri de bani internaţionale utilizând bani lichizi. Pe acest fond, piaţa de transferuri digitale are un potenţial de creştere considerabil. Se estimează că aceasta se va majora de cinci ori în următorii şapte ani, iar cea mai rapidă evoluţie se va observa în Europa.

TransferGo oferă servicii rapide şi la costuri mici, atât persoanelor fizice, cât şi companiilor. Serviciul online a câştigat încrederea a peste 600.000 de consumatori din întreaga lume, care au reuşit astfel să economisească un total de peste 20 milioane de euro, comparativ cu alte instrumente disponibile pe piaţă.

Până în prezent, românii au trimis peste 100 de milioane de euro prin intermediul serviciilor TransferGo, numărul clienţilor crescând de la an la an. Valoarea medie a fiecărei tranzacţii a fost de peste 420 de euro.

TransferGo este o companie de transfer internaţional de bani online, în timp real şi la costuri mici, pentru persoanele care doresc să trimită bani familiilor lor, fără a plăti taxele mari percepute de bănci. Compania a fost înfiinţată în anul 2012, în UK, iar sediul central se află în Londra, Marea Britanie. În prezent, compania are birouri în Vilnius, Berlin şi Varşovia.