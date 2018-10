Secretar de stat în Ministerul Energiei: „Fondul mixt de investiţii România-KMGI va susţine planurile companiei în ceea ce priveşte consolidarea poziţiilor pe plan local şi regional“

Domnule Secretar de Stat Robert Tudorache, care sunt primele impresii ale vizitei dumnevoastră în Kazahstan? La ce evenimente de afaceri aţi participat şi cum pot acestea să întărească relaţiile dintre ţările noastre?

Este prima mea vizită în Kazahstan şi am fost plăcut suprins să descopăr că românii şi kazahii se aseamănă în multe privinţe. Ambele ţări au oameni bine pregătiţi şi educaţi, specialişti în domeniile lor, care aduc un aport semnificativ industriilor în care activează. De asemenea, ambele ţări, România şi Kazahstan, au un potential formidabil de dezvoltare, aflându-se încă pe drumul împlinirii acestuia. De aceea, consider cu atât mai important că am avut oportunitatea de a ne întâlni şi discuta despre modalităţi de a ne atinge obiectivele economice comune şi de a le alinia în aşa fel încât acestea să genereze beneficii tangibile pentru ambele părţi.

Un alt element pe care România şi Kazahstan îl au în comun este interesul crescut pentru domeniul energetic. De altfel, acesta a fost unul dintre motivele principale ale vizitei delegaţiei României în Kazahstan ‒ identificarea oportunităţilor de cooperare economică, în special în domeniul energetic.

Am participat zilele acestea, împreună cu colegi din Guvernul României şi câţiva reprezentanţi ai unor companii energetice din România la lucrările Comisiei Mixte româno-kazahe de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică, la Forumul de Afaceri Kazahstan – România, la Conferinţa şi Expoziţia Internaţionala de petrol şi gaze KIOGE 2018 şi la Forumul de Afaceri pe sectorul de petrol şi gaze.

După aceste zile pline de întâlniri de lucru şi de afaceri în Astana şi Almaty mă declar impresionat de efervescenţa cu care se desfăşoara lucrurile în zona de business, în special în domeniul energetic. Voi pleca optimist şi încrezător că am reuşit, cu această ocazie, să mai parcurgem încă un pas important spre întărirea relaţiilor bilaterale.

Cred cu tărie că România poate deveni un partener de încredere al Republicii Kazahstan în Europa de Est. Ţara noastră, prin poziţia ei geografică în Europa ţi la Marea Neagră, poate reprezenta o poartă de acces a resurselor energetice ale Kazahstanului (cel mai mare producător de petrol din Asia Centrală) către piaţa din Europa de Est, precum şi din cadrul Uniunii Europene.

În cadrul lucrărilor comisiei mixte de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică şi a evenimentelor economice la care aţi participat în Kazahstan aţi întâlnit mai mulţi oficiali kazahi precum ministrul Energiei, ministrul adjunct al Afacerilor Externe, ministrul Investiţiilor şi Dezvoltării. V-aţi întâlnit, de asemenea, şi cu reprezentanţii KazMunayGas, unul dintre investitorii importanţi în România. Care au fost principalele teme de discuţie pe care le-aţi abordat?

Au fost întâlniri foarte productive şi eficiente în care am avut ocazia să ne expunem, printre altele, dorinţa şi interesul companiilor româneşti din industria petrolieră şi a serviciilor conexe de a exporta echipamente specifice pentru activităţile din acest sector, precum şi de a dezvolta parteneriate cu companiile kazahe. Am discutat şi despre oportunitatea adusă în atenţie de oficialii kazahi de a dezvolta o colaborare în domeniul nuclear, în principal în domeniul aprovizionării cu uraniu şi al componentelor de combustibil nuclear.

Am avut, de asemenea, oportunitatea de a întâlni mai mulţi reprezentanţi ai KazMunayGas, unicul actionar al KMG International, compania care deţine în România pachetul majoritar la Rompetrol Rafinare.

Noi, în calitate de acţionar minoritar la Rompetrol Rafinare, suntem interesaţi în mod direct de parcursul companiei şi ne bucurăm de fiecare dată când primim veşti de îmbunătăţire a rezultatelor financiare şi operaţionale ale acesteia în urma preluării companiei de către managementul kazah.

Rompetrol Rafinare se află, de câţiva ani, pe un trend pozitiv, reconfirmându-şi în 2017, profitabilitatea, pe fondul unor recorduri istorice de producţie realizate de cele două rafinării: Petromidia şi Vega. Rezultatele operaţionale şi financiare înalte au fost confirmate şi în 2018.

Revenind la întâlnirea cu oficialii KMG, am folosit această ocazie pentru a discuta cu aceştia statusul Memorandumului de înţelegere încheiat în anul 2013 între KMGI şi Guvernul României. Acesta prevede mecanismul de privatizare al acţiunilor deţinute de statul român în Rompetrol Rafinare şi crearea unui fond de investiţii comun în domeniul energetic.

Cele două părţi, ministerul român al Energiei şi KMGI au lucrat îndeaproape, în ultima vreme, făcând progrese semnificative în ceea ce priveşte implementarea primului pas al Memorandumului, acela de a înfiinţa un fond de investiţii româno-kazah.

Sperăm să putem anunţa, în curând, înfiinţarea Fondului mixt de Investiţii.

Cu certitudine, acesta va întări relaţiile economice dintre România şi Kazahstan, reprezentând piatra de temelie în construcţia unui hub energetic la poarta de intrare către Uniunea Europeană. De asemenea, fondul va susţine planurile companiei KMGI de a-şi întări poziţia atât pe plan local, în România, cât şi regional.

Aşadar, constituirea Fondului mixt de investiţii ar reprezenta o situaţie de tip win- win, atât pentru România, cât şi pentru întreaga regiune.

Investitii de 220 de milioane de dolari

Conform prevederilor Memorandumului de înţelegere semnat între statul român şi KMGI, fondul mixt preconizează un nivel investiţional de aproximativ 1 miliard de dolari pe o durată de până la 7 ani. Care este profilul fondului şi ce fel de proiecte se vor dezvolta sub umbrela lui?

Fondul vizează investiţii în domeniul energetic, priorităţile sale situându-se în aria dezvoltării sectorului energetic din România cu obiectivul principal de a consolida poziţia ţării noastre ca important actor regional în acest domeniu. Proiectele care se pot dezvolta sub umbrela fondului vor trece printr-o analiză amănunţită, în acord cu principiile transparenţei investiţionale, cu criterii şi mecanisme de evaluare clare. Atât statul român, cât şi KMGI au posibilităţi egale de a propune proiecte spre finanţare.

Cât priveşte exemple concrete, în cadrul discuţiilor pe care le-am avut cu reprezentanţii KMGI, au fost abordate două proiecte care ar putea fi dezvoltate în cadrul Fondului româno-kazah, şi care oferă premisele generării unui impact pozitiv în economia României, mai ales, prin crearea a aproximativ două mii de locuri de muncă. Acestea se referă la dezvoltarea, pe platforma Petromidia, a unei centrale de cogenerare care produce în mod combinat energie electrică şi termică, precum şi la extinderea reţelei de benzinării Rompetrol pe piaţa din România prin investiţii de tip greenfield. Investiţiile în cele două proiecte s-ar ridica la aproximativ 220 de milioane de dolari, dezvoltarea lor având capacitatea clară de a impulsiona economia României, sectorul energetic local, climatul investiţional şi, bineânteles, profitabilitatea KMG International şi a brandului Rompetrol.