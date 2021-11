ROCA Investments a finalizat vânzarea Frigotehnica. Cine este cumpărătorul

Cumpărătorul este VINCI Energies, holdingul din România al gigantului VINCI, lider mondial în construcţii şi energie care înregistrează venituri totale de peste €50 miliarde, este activ în 120 de ţări şi are peste 220.000 angajaţi. Tranzacţia a fost aprobată de Consiliul Concurenţei şi toate condiţiile au fost îndeplinite de către părţile implicate, astfel încât tranzacţia a fost finalizată în 26 noiembrie 2021.

„Ca în orice despărţire, încărcătura emoţională este intensă. Suntem mândri că am finalizat acest prim exit cu un important jucător global, îndeplinind misiunea ROCA Investments de a duce companiile în care investim la următorul nivel, misiune ce va continua şi după finalizarea acestei tranzacţii. Frigotehnica va începe un capitol nou de dezvoltare cu obiectivul de a deveni centru de excelenţă în frig în Europa Centrală şi de Est. Performanţa Frigotehnica din ultimii ani reprezintă un „certificat” al filozofiei noastre de business şi de investiţii, care presupune skin & soul in the game. Mulţumim tuturor colegilor şi partenerilor pentru profesionalismul de care au dat dovadă în tot acest proces.” a spus Ionuţ Bindea, Investment Manager ROCA Investments, Preşedinte al Consiliului de Administraţie Frigotehnica.

Frigotehnica s-a numărat printre primele companii în care ROCA Investments a investit în anul 2018. Investiţia a marcat începutul unei perioade de restructurare financiară, operaţională şi eficientizare pe toate palierele de business, ca urmare a căreia compania a devenit lider în industria frigului atât pe plan naţional cât şi regional. Dacă în 2018, Frigotehnica avea o cifră de afaceri de €18 milioane, era supra îndatorată şi înregistra pierdere, în prezent Frigotehnica are afaceri de peste €32 milioane şi are perspective de creştere spectaculoasă.

„Exit-ul Frigotehnica a fost un proces complex şi intens, un test de anduranţă gestionat cu pasiune şi perseverenţă de echipele ROCA Investments şi Frigotehnica, închiderea cercului investiţional fiind o performanţă a echipei extinse. Dincolo de cifre şi valori ale tranzacţiei, faptul că la capătul celălalt s-a aflat un jucător global de nivelul şi anvergura lui Vinci a impus un standard foarte înalt de transparenţă, compliance şi rigurozitate pe durata întregului proces şi a negocierilor, care pentru noi reprezintă repere ce ne vor ghida în tot ceea ce facem.” A spus Mirela Metea, Head of Legal şi membrul al Consiliului de Administraţie ROCA Investments.

Exiturile nu definesc modelul de business ROCA Investments, însă sunt realizate atunci când nivelul maximum de input ca investitor a fost atins într-o companie. Strategia ROCA Investments este dezvoltarea durabilă şi susţinerea companiei pe termen lung, iar toate deciziile de business sunt aliniate acesteia. Mai mult, componenta socială a proiectului şi cea educaţională construieşte mai mult de atât. ROCA Investments creează un ecosistem menit să contribuie prin ceea ce face la dezvoltarea culturii antreprenoriale, însănătoşirea mediului de business şi formarea unei noi generaţii de manageri.

În această tranzacţie, ROCA Investments a fost asistată de consultanţii Reff & Asociaţii şi Lamontis .