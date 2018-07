Rişti şi câştigi: În urmă cu 30 de ani era medic bine plătit în Germania, însă nu s-a mulţumit doar cu atât

„A fost o nebunie maximă. O inconş­tienţă. Dacă îmi imaginam cum va fi, mă speriam“, îşi descrie Dragoş Anastasiu momentul zero al vieţii sale de antrepre­nor. Se întâmpla în 1995, iar la o privire retrospectivă recunoaşte acum că a avut şi noroc. „Am dat mai multe goluri decât am luat. Mi-am dat şi autogoluri“, mărtu­riseşte, zâmbind, fondatorul grupului Eurolines România.

ÎNTRE INGINERIE ŞI MEDICINĂ. A emigrat în Germania în toamna lui 1982, pentru reîntregirea familiei. Dar nu înainte de a susţine în acelaşi an examenul de admitere la Facultatea de Automatică. Iniţial, se gândise să se înscrie la Insta­laţii, pentru că examenul era mai uşor. „Am vrut să merg la Instalaţii pentru că se intra cu medie mică. Din moment ce am văzut cum arată facultatea am zis că nu stau nici zece minute acolo. Şi m-am înscris la Automatică“, povesteşte antreprenorul, care aştepta pe atunci finalizarea actelor de emigrare în Germania, proces pe care îl demarase încă de când era în clasa a XI-a.