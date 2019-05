Reacţia Avon după fuziunea cu Natura. Care este noua strategie şi cum vor fi afectaţi clienţii

În urma anunţului, acţiunile Avon Products au crescut cu aproape 12%.





Compania îşi va menţine poziţia de top pe piaţa de vânzări directe cu ajutorul unei echipe de peste 6,3 milioane de Consultanţi şi Reprezentanţi Avon şi Natura, un număr de 3.200 de magazine la nivel global, precum şi o prezenţă digitală extinsă. Veniturile brute anuale ale noului grup sunt estimate la peste 10 miliarde de dolari, cu 40.000 de angajaţi şi prezenţă în 100 de ţări, potrivit unui comunicat emis de Avon.

Grupul extins îşi va pune produsele la dispoziţia a peste 200 de milioane de consumatori din întreaga lume.

Prin includerea mărcii AVON într-un portofoliu care include deja Natura, The Body Shop şi Aesop, Natura & Co îşi va spori capacitatea de a răspunde diferitelor profiluri de consumatori şi canale de distribuţie şi de a se extinde în noi zone geografice.

Avon este un brand iconic cu o moştenire de peste 130 de ani şi cu o prezenţă de top pe piaţa globală de vânzări directe. Brandurile sale puternice acoperă categorii-cheie din piaţa beauty (Anew, Mission, Today, mark.) şi asigură o poziţie competitivă pe pieţele pe care Avon activează.

„Această fuziune este începutul unui nou capitol de succes în istoria de 130 de ani a companiei. Este unul dintre pilonii strategiei noastre „Open Up Avon” şi credem că ne va permite să ne accelerăm în mod semnificativ creşterea şi să ne extindem în continuare în mediul online. În ultimul an, am început un proces de transformare pentru a consolida competitivitatea companiei, reînnoind accentul pus pe Ea, reprezentantul nostru, simplificând operaţiunile noastre şi modernizând, digitalizând marca noastră. Împreună cu Natura, vom avea acces sporit la inovaţie şi la un portofoliu de produse, la platforme digitale mai puternice, precum şi date şi instrumente îmbunătăţite pentru reprezentanţi, care să stimuleze creşterea economică şi să sporească valoarea pentru acţionari”, a declarat Jan Zijderveld, CEO+ul Avon.

Andreea Moldovan, General Manager AVON SEE, afirmă: “Pentru Avon România, această fuziune deschide noi oportunităţi consumatorilor şi reprezentanţilor noştri.

Vorbim în special despre accesul la un portofoliu extins de produse inovatoare, dar şi la instrumente digitale de ultimă generaţie care ne vor ajuta să accelerăm implementarea strategiei OPEN Up şi ritmul de creştere în online.

Este începutul unei noi ere şi împreună cu echipa pe care o conduc suntem entuziasmaţi să continuăm misiunea noastră de a schimba lumea prin frumuseţe, de data asta şi mai puternici, alături de Natura & Co.”

Natura & Co estimează ca această fuziune să genereze obiective financiare estimate între 150 de milioane USD şi 250 de milioane USD anual, dintre care unele vor fi reinvestite pentru a spori resursele în digital şi în social selling, în cercetare şi dezvoltare, în iniţiative de brand şi în creşterea amprentei geografice a Grupului.

„În urma achiziţiei Aesop în 2013 şi a The Body Shop în 2017, Natura & Co face un alt pas decisiv în a construi un Grup global, cu un portofoliu extins de branduri, prezent pe mai multe canale, motivat de rezultate. Avon este o companie uimitoare, un brand simbolic, cu angajaţi pasionaţi şi peste cinci milioane de Reprezentanţi care cred în puterea vânzărilor directe.

Împreună ne vom îmbunătăţi competenţele digitale aflate în creştere, reţeaua noastră socială de Consultanţi şi Reprezentanţi şi vom folosi amprenta globală a magazinelor noastre şi a brandurilor distincte pentru a conecta, atinge şi influenţa zilnic milioane de consumatori cu profiluri diferite, oferind unicitate Grupului nostru şi creând o platformă formidabilă pentru creştere.“, a declarant Roberto Marques, Executive Chairman Natura & Co.

Ca parte a acestei tranzacţii, a fost creată o nouă companie, un holding brazilian, Natura Holding S.A. Pe baza ratei de schimb fixe de 0,300 de acţiuni Natura Holding pentru fiecare acţiune AVON, acţionarii Natura & Co vor deţine aproximativ 76% din compania mixtă, în timp ce acţionarii comuni ai Avon vor deţine aproximativ 24%.

La finalizarea tranzacţiei, Consiliul de Administraţie al companiei mixte va avea 13 membri, dintre care 3 vor fi desemnaţi de Avon. Tranzacţia rămâne supusă condiţiilor uzuale de încheiere a unei tranzacţii, inclusiv aprobării de către acţionarii Natura & Co şi acţionarii Avon, precum şi de autorităţile antitrust din Brazilia şi din alte jurisdicţii. Încheierea tranzacţiei este preconizată la începutul anului 2020.

