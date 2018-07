Radu Oprea: România va fi afectată direct de taxele impuse de Trump

„Au fost industrii care au fost afectate de decizii internaţionale ale Statelor Unite, precum este industria de aluminiu şi cea de oţel. Am avut întâlniri cu industra, am fost la Bruxelles, am spus poziţia României în discuţiile pe care le-am avut cu cei care negocizază pentru România, astfel încât poziţia şi dorinţele mediului de afaceri să fie cunoscut şi să intre pe listele de negocieri”, a spus oficialul, subliniind că România este unul dintre cele zece state afectate în mod direct, „pentru că avem export direct în Statele Unite, nu sunt cifre foarte mari, dar sunt importante”.

Ministrul a mai precizat că la întoarcerea din Bruxelles, a discutat cu industria despre rezultatele obţinute.

„De asemenea am avut o discuţie cu industria şi am spus rezultatele şi am convenit care sunt paşii de urmat, astfel încât, cei pe care îi avem ca reprezentanţi ai ministerului la reprezentanţa permanentă de la Bruxelles, să poată să fie activi si să aibă în vedere ca atunci când negociază punctual în grupele de lucru, pe anumie teme specifice, să avem şi necesităţile, dorinţele mediului de afaceri să fie prezente acolo”, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri.

Joi, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker şi preşedintele american Donald Trump au ajuns la un acord privind reducerea taxelor vamale în comerţul transatlantic. Declarând o nouă fază, liderul de la Casa Albă a declarat miercuri că, împreună cu preşedintele Executivului UE, a convenit să înceapă discuţiile privind reducerea tarifelor şi a altor bariere în comerţul între SUA şi UE.

La data de 1 iunie, Secretarul de stat pentru Comerţ al SUA, Wilbur Ross, a anunţat intrarea în vigoare la ora 24.00, a taxelor vamale la importuri de 25% pe oţel şi de 10% pe aluminiu impuse Uniunii Europene, Mexicului şi Canadei.