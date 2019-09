Radisson Hotel Group va deschide la Cluj-Napoca al patrulea hotel din România

Cluj-Napoca, ce înregistrează anual peste 600.000 de vizitatori, creşte în popularitate atât ca destinaţie de petrecere a timpului liber, cât şi de afaceri. Turiştii sunt interesaţi de ceea ce a fost un centru important de comerţ în epoca romană şi sunt nerăbdători să-i exploreze atracţiile din prezent.

„Radisson Blu rămâne cel mai mare jucător din segmentul de upper upscale din Europa. Suntem încrezători că vom dezvolta aici, împreună cu partenerii noştri, o poveste de succes, bazată pe încredere şi responsabilitate”, a declarat Elie Younes, vicepreşedinte executiv şi director de dezvoltare în cadrul Radisson Hotel Group.

„Suntem încântaţi să colaborăm cu Radisson Hotel Group, unul dintre liderii industriei hoteliere. Am căutat un brand care să răspundă nevoilor clienţilor din regiunea noastră, atât pentru turismul de agrement cât şi pentru turismul de afaceri, un brand cu care aceştia să se identifice şi suntem mândri că am găsit partenerul ideal in Radisson Blu.”, a declarat Nina Moldovan, preşedintele Consiliului de administraţie şi reprezentantul investitorului Winners Park Invest.

Radisson Blu Hotel Cluj-Napoca va avea 149 de camere de diverse tipuri, de la camere standard şi superioare, la apartamente şi zone VIP. Facilităţile de cazare vor fi completate cu cele ale unui restaurant specializat, dar şi sală de fitness, în timp ce pentru întâlniri şi evenimente vor fi disponibile săli de conferinţă hi-tech şi o sală de recepţie de 350 mp, care poate găzdui până la 300 de invitaţi.

Situat în zona ultracentrală a oraşului, lângă stadionul Cluj Arena, hotelul este uşor accesibil, iar aeroportul internaţional Cluj-Napoca, aflat la doar 9 km distanţă.

Grupul Radisson operează deja două hoteluri în Bucureşti, al treilea urmând să fie deschis la Timişoara.

