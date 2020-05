Producea haine pentru copii, dar s-a reorientat către combinezoane şi halate de protecţie

Mobilizată de dorinţa de a-şi menţine echipa de angajaţi croitori şi de a-şi continua afacerea, Alexandra Cojocaru, antreprenoarea care deţine afacerea Shiny Baby, lansată în 2016, a demarat procesul de autorizare a cobinezoanelor şi halatelor de protecţie, atât de necesare în prevenţia răspândirii COVID-19 pe parcursul stării de urgeţe cât şi după.

Cu o investiţie de aprox 82.000 euro, firma a produs deja primele 5.000 combinezoane reutilizabile şi 3500 halate reutilizabile, care sunt gata de a fi comercializate.

Produsele sunt utile pentru protecţia personalului medical care lucrează în zonele cu risc ridicat, ATI, ambulanţe etc, dar şi medicilor stomatologi afectaţi de închiderea cabintelor, muncitorilor din industria auto, angajaţilor din saloanele de înfrumuseţare, etc.

Un procent de 5% din producţie va fi donat către Fondul de Urgenţă pentru spitale, creat de Organizaţia Salvaţi Copiii, ca un mecanism de urgenţă pentru echiparea a peste 50 de spitale din România, cu echipamente şi aparatură medicală vitale în lupta şi protecţia medicilor contra COVID-19.

„Sunt mamă şi mulţi dintre angajaţii mei sunt părinţi. Nu puteam să trag obloanele afacerii şi să îmi trimit echipa acasă. Am considerat responsabilitatea mea să îi protejez şi să găsesc o formă de a continua afacerea în mod sustenabil. Când eşti antreprenpor şi echipa ta depinde de tine, se naşte o forţă în tine care te conduce. În primele săptămâni ale crizei am păstrat echipa şi am produs măşti pe care le-am donat spitalelor, forţelor de poliţie, oriunde am putut. A fost forma mea de a aduce contribuţie societăţii. Mă bucur că am reuşit să obţinem acum autorizaţia pentru producţia de combinezoane şi halate reutilizabile şi astfel continuam şi afacerea, păstrez şi echipa de angajaţi, iar munca noastră aduce un impact real în societate. De asemenea, am mobilizat alte 3 ateliere partenere pentru producţie, am creat un grup de producţie aliniat la toate normele de siguranţă şi calitate”, spune Alexandra Cojocaru, proprietar Shiny Baby.

Combinezoanele şi halatele sunt realizate din material neţesut, polipropilenă 100%, având o densitate de între 115 g/m2 şi 120 gr/m2 pentru combinezon, şi între 95 gr/m2 şi 120gr/m2 pentru halat . Produsele sunt: antistatice, hidrofile, hidrofobe, antimicrobiene, antipiretice/ignifugat, conforme tuturor normelor verificate, testate, şi aprobate de Ministerul Apărării Naţionale prin Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru apărare CBRN şi Ecologie.

„Sectorul de producţie fashion este unul dintre cele mai afectate şi se prevede un an deosebit de greu fară producţia în sistem lohn de care depideau multe fabrici de confecţii din România. Ne bucurăm că am obţinut autorizaţia de producţie şi în felul acesta demonstrăm şi altor mici antreprenori că se poate. Ne dorim să producem în România pentru România”, a continuat Alexandra Cojocaru, proprietar Shiny Baby.

Lansat în 2016, Shiny Baby este un atelier de design vestimentar pentru copii, specializat în ţinute de ocazie: nuntă, botez, petreceri personalizate. De-a lungul celor 5 ani, Shiny Baby a produs peste 15.850 hăinuţe unicate. Atelierul lucrează doar la comandă cu o echipă de croitori cu experieţă de 28 ani şi personalizează fiecare comandă în funcţie de preferinţele clientului. Materialele folosite sunt dantelă şi bumbac 100%, de cea mai înaltă calitate, importate de la producători cu tradiţie, din Italia şi Dubai. De asemenea, Shiny Baby produce uniforme şcolare.