Primul unicorn românesc şi-a triplat valoarea după ce a primit o nouă rundă de finanţare

Unicornii sunt cele mai noi vedete în lumea de business. Mai precis, sunt companii extrem de puţine, la început, care foarte repede ajung la o valoare de piaţă estimată la un milliard de dolari. La ora actuală sunt 260 de astfel de companii în lume care au o valoare de piaţă cumulată de peste 840 miliarde de dolari, conform celui mai recent raport CB Insights, firmă care se ocupă cu evaluarea start-up-urilor unicorn din întreaga lume. Din această ligă face parte şi UiPath, firma de automatizare software începută modest, la Bucureşti şi condusă de Daniel Dineş, CEO-ul companiei şi de către Marius Tîrcă (CTO).

Dacă în martie 2018, UiPath obţinea o investiţie de 153 de milioane de dolari (de la Accel Growth Fund din Statele Unite, Kleiner Perkins Caufield & Byers şi Capital G) şi devenea astfel evaluate la peste un milliard de dolari, astăzi, valoarea sa este estimată la trei miliarde de dolari. Precizăm că investiţia din primăvară a venit la mai puţin de un an după ce startup-ul obţinuse 30 de milioane de dolari de la Accel Partners).

Valoarea noii runde de investiţii se ridică la 225 de miioane de dolari şi vine din partea fondului de investiţii al grupului Alphabet, Capital G, şi a unui nou investitor, Sequoia Capital şi Acces, care a condus şi rundele de finanţare Seria A şi B. Până acum, compania a primit finanţări în valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari.

„După ce ani întregi au trudit în obscuritate, trei startupuri au dat lovitura într-un colţ al pieţei de software presărat cu inteligenţă artificială”, scriu jurnaliştii de la Wall Street Journal despre UiPAth Inc., Blue Prism Group PLC şi Automation Anywhere Inc. „Acum, ei concurează pentru a deveni lideri de piaţă”.