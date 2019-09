Povestea businessului muzical creat de o fostă corporatistă

În urmă cu doi ani, când Florentin lucra cu Mike Godoroja&Blues Spirit, iar Laura se ocupa de comunicarea acestei trupe, au decis repede că vor să înfiinţeze un ceva, un business în domeniul muzical, în care fiecare să se ocupe de ceea ce ştie mai bine şi îi place: Florentin să cânte, Laura să facă marketingul de business.

“Nimic nu e întâmplător, chiar dacă pare astfel, din moment ce doi oameni care provin din două domenii diferite, au reuşit să pune bazele unui business creativ de succes în România”, spune Laura.

Laura mărturiseşte că, înainte de a înfiinţa această afacere despre care să se poată spune că este o poveste a unui business muzical creat de o fostă corporatistă, nu au făcut niciun studiu de piaţă pentru a vedea cui se adresează sau dacă sunt cerute astfel de servicii pe piaţă. Pentru că ştiau deja care este publicul-ţintă, ştiau că mai există trupe de acest fel şi au pornit de la premisa că un act muzical de calitate va avea întotdeauna adepţi.

“Publicul nostru este unul tânăr, educat, format mai mult din corporatişti, o zonă foarte familiară mie, de altfel”, explică Laura. Sunt oameni ocupaţi, nu vor şi nici nu au răbdarea să gestioneze, pentru evenimentele lor chestiunea cu muzica, adică trupe, tehnicieni, etc.

"Oamenii vor să plătească un serviciu complet, de bună calitate, fără bătăi de cap, de aceea am ales să creăm un produs integrat”, adaugă Laura Sgârcitu.

Sunt cele trei componente ale businessului muzical creat de Laura şi Florentin în 2017. Trupa Othello este produsul muzical integrat, destinat evenimentelor private sau corporate, care cântă, în general, coveruri, muzică mainstream, muzică clasică, jazz, instrumentală, etno şi folclor tradiţional.

“Trupa Othello este un business din care se poate trăi, iar ca orice business, are perioada lui de creştere. Se face o analiză şi poţi vedea că businessul creşte după anumiţi parametrii. Dacă vezi o creştere de 15-20% de la an la an, înseamnă că businessul e bun, iar produsul se coace”, explică Laura mersul afacerii. Trupa Othello este un business care funcţionează mai degrabă prin ”word of mouth” (recomandari), pentru că oamenii se bazează, de obicei, în astfel de alegeri, pe opinia prietenilor.

A doua componentă a a businessului muzical este Othello Trio, care cântă piano blues - un produs unic în România prin faptul că trupa are în evidenţă pianul şi nu chitara - instrumentul folosit în principal în blues. Laura spune că acesta este un produs de nişă, de festival, şi nu este un stil pe care îl poţi vinde foarte uşor, însă publicul-ţintă este unul fidel, ceva mai matur, care îşi urmăreşte trupa preferată în concertele şi festivalurile la care este prezentă.

"Othello Trio este o afacere de suflet, nu este neapărat un business care produce bani. Oamenii aceştia au însă o pasiune şi pentru a fi un caştig financiar şi pentru a avea ei sensul pasiunii lor”, explică Laura Sgârcitu.

Cântecul tău este componenta de business care se ocupă de crearea unor cântece personalizate. "Pe baza unor versuri compuse despre persoana respectivă, se alege muzica îndrăgită de aceasta, iar noi compunem o melodie-cadou. Este un produs care aduce multă emoţie, indiferent de versurile furnizate de către doritori".

Ieri, corporatist în Coca-Cola, azi antreprenor muzical





Laura Sgârcitu nu a fost dintotdeauna antreprenor muzical. Cu câţiva ani în urmă, Laura era în echipa de comunicare pentru Coca-Cola, o multinaţională cu istorie veche pe piaţa românească. Deşi a avut o mulţime de lucruri de învăţat dintr-o corporaţie atât de mare, Laura a mărturisit că nu se vedea îmbătrânind într-un mediu destul de strâmt, care nu era deloc pe placul ei.

“Oamenii părăsesc locul de muncă în funcţie de oportunitaţile care li se ivesc, este o şcoală extraordinară, te învaţă să gândeşti outside the box, să găseşti soluţii diferitelor probleme care apar şi îţi oferă experienţa multidisciplinară extraordinară”, apreciază Laura.

Crede că pentru a înfiinţa un business durabil trebuie să ai multă răbdare, mai ales când lucrezi cu artişti, care nu sunt deloc uşor de mulţumit, la care se adaugă şi clienţii, care vor ca tot evenimentul să iasă perfect indiferent de diverse piedici care pot apărea pe parcurs.

Businessurile create pe zona muzicală presupun, aidoma unui business clasic şi resurse financiare importante, şi resurse umane, şi mai importante, şi resurse de networking, foarte importante. Trupa Othello caută, prin fondatorii ei, formula corectă.

