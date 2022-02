Penurie de ciocolată de Ziua Îndrăgostiţilor. Anul trecut, românii au făcut cadouri în valoare de 52 de euro

Potrivit unui studiu al Federaţiei Naţionale de Retail din Statele Unite, cheltuielile de Sfântul Valentin (Ziua Îndrăgostiţilor) ar trebui să ajungă la 23,9 miliarde de dolari în acest an, în creştere de la 21,8 miliarde de dolari în 2021 şi al doilea cel mai mare an înregistrat vreodată. Cel mai bun an a fost 2020, chiar înainte de începerea pandemiei.

Deşi este relativ nouă în România, unde coexistă cu sărbătorile de 1 şi 8 martie şi cu Dragobetele local (24 februarie), Ziua Îndrăgostiţilor a câştigat teren în ultima vreme Un sondaj realizat anul trecut de firma de cercetare Picodi a arătat că românii au făcut cadouri în valoare de 52 de euro, în medie, bărbaţii oferind cu predilecţie cine la restaurant, în timp ce femeile au cumpărat haine pentru partenerii lor.

În Statele Unite, 53% dintre consumatori intenţionează să sărbătorească Sfântul Valentin în 2022, o creştere marginală faţă de cele 52% din 2021. Dar 76% dintre cei care vor sărbători spun că celebrarea acestei zile este importantă având în vedere starea actuală a pandemiei.

Ce cumpără americanii pentru partenerii lor? Bomboanele (56%) domină preferinţele consumatorilor, urmate de felicitări (40%) şi flori (37%). Aproape o treime (31%) dintre respondenţi plănuiesc o ieşire în oraş în acest an, în creştere faţă de 24% în 2021 şi doar puţin sub nivelul de dinaintea pandemiei. Cheltuielile preconizate în restaurante sunt de 4,3 miliarde de dolari, în timp ce 22% optează să ofere bijuterii, cu cheltuieli totale estimate la 6,2 miliarde de dolari, în creştere de la 4,1 miliarde de dolari în 2021 şi cel mai mare nivel din istoria sondajului.

Potrivit sondajului NRF, cumpărătorii se aşteaptă să cheltuiască în medie 175,41 dolari de persoană pentru cadourile de Ziua Îndrăgostiţilor, în creştere de la 164,76 dolari în 2021. Creşterea vine în condiţiile în care mulţi intenţionează să cheltuiască mai mult pentru parteneri.

În timp ce americanii se uită în principal la bomboane şi felicitări pentru Ziua Îndrăgostiţilor, un sondaj realizat de AdColony arată că în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, cumpărătorii preferă hainele, cosmeticele, bijuteriile şi ciocolata. 72% dintre respondenţi plănuiesc să facă cumpărături online în acest an pentru Ziua Îndrăgostiţilor, iar 43% dintre ei vor prefera să comande online cu opţiunea de livrare la domiciliu. În timp ce pandemia a schimbat planurile de celebrare a Zilei Îndrăgostiţilor pentru 40% dintre respondenţi, 67% citează preţurile ca fiind principalul factor de schimbare a modului în care sărbătoresc.

Dar dulciurile nu sunt un lucru sigur anul acesta. O mulţime de magazine din Statele Unite sunt îngrijorate că vor avea stocuri insuficiente pentru această sărbătoare. "Nu am primit tot ce am comandat, bomboane, de Ziua Îndrăgostiţilor", a declarat pentru Wall Street Journal, Mark Griffin, preşedintele B&R Stores Inc. El a estimat că lanţul de magazine a primit sub 60% din comenzile de dulciuri şi a spus că a fost greu să obţină chiar şi articolele care nu sunt de sezon. Hershey Company (HSY) a declarat că, din cauza lipsei de forţă de muncă şi a capacităţii fabricii, anul acesta va livra mai puţină ciocolată. Deşi a adăugat recent noi linii de producţie şi a crescut numărul de muncitori, nu a fost suficient pentru a ţine pasul cu apetitul americanilor pentru produsele sale.

Dacă sărbătorirea necesită şampanie am putea descoperi că aceasta este mai scumpă, iar unele mărci sunt chiar greu de găsit. "Cererea de vinuri de top creşte - şi preţurile lor cresc - într-un ritm mai rapid decât am văzut în trecut", spune Gabe Barkley, CEO al MHW, Ltd., un importator de vinuri şi băuturi spirtoase. În prezent, SUA se află în primele etape ale unei penurii de şampanie care se aşteaptă să dureze mai mulţi ani. Obiceiurile consumatorilor sunt schimbate de pandemie, americanii începând să investească mai mult în bunuri de lux care să fie consumate acasă. Şi, ca multe alte bunuri, criza şampaniei va continua până în 2023 şi posibil chiar şi după aceea, spun specialiştii din industrie.