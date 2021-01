OFICIAL Eurohold preia activele CEZ din Bulgaria

Astfel, Eurohold a obţinut toate aprobările necesare din partea autorităţilor bulgare pentru a realiza achiziţia. Acordul fusese aprobat de Comisia pentru Protecţia Concurenţei încă din 29 octombrie 2020.

Următoarea etapă a procesului de achiziţie va fi semnarea contractelor de finanţare şi transferul propriu-zis al acţiunilor. Eurohold va finanţa achiziţia printr-o combinaţie de capital propriu şi capital împrumutat furnizat de băncile de investiţii.

„Am obţinut aprobări de către autorităţile de reglementare bulgare antitrust şi energetice, astfel încât să putem continua cu finanţarea şi finalizarea tranzacţiei. Avem sprijinul băncilor globale de investiţii, care au o experienţă solidă în finanţarea unor astfel de tranzacţii. După finalizarea achiziţiei, ne propune să dezvoltăm un furnizor regional important de asigurări şi servicii de utilităţi”, a declarat Vasil Stefanov, coordonatorul fuziunilor şi achiziţiilor la Eurohold Bulgaria.

Eurohold va achiziţiona filialele grupului CEZ din Bulgaria printr-o filială nou înfiinţată: Eastern European Electric Company B.V. (EEEC). Acordul include achiziţionarea a şapte filiale ale Grupului CEZ în Bulgaria, inclusiv 67% din cea mai mare companie electrică - CEZ Distribution Bulgaria şi cel mai mare furnizor de energie electrică - CEZ Electro Bulgaria, precum şi 100% din acţiunile celui mai mare comerciant autorizat de energie electrică - CEZ Trade Bulgaria, precum şi CEZ Bulgaria, care coordonează şi administrează toate filialele CEZ Group din Bulgaria.

Eurohold Bulgaria a fost interesat şi de achiziţia activelor grupului energetic ceh CEZ în România, anul trecut.

CEZ este cel mai mare furnizor şi distribuitor de energie electrică din Bulgaria, deservind aproape 3 milioane de clienţi. În 2019, CEZ Bulgaria a înregistrat venituri şi active totale de 700 milioane euro (1,4 miliarde BGN). Compania are peste 3000 de angajaţi în Bulgaria.

Prin achiziţionarea filialelor grupului CEZ în Bulgaria, Eurohold se va concentra pe dezvoltarea a două sectoare principale de activitate - asigurările şi energia. Activele şi veniturile totale ale holdingului vor depăşi 1,5 miliarde de EUR, atât pe segmentul asigurărilor, cât şi pe cel al furnizării şi distribuţiei de energie. Holdingul va deservi mai mult de 7 milioane de clienţi şi peste 6000 de angajaţi.

Eurohold Bulgaria operează în domeniul asigurărilor, leasingului, vânzărilor de maşini, gestionarea de active şi servicii de investiţii. Eurohold este listat la Bursa de Valori din Sofia şi Varşovia. Eurohold deţine Euroins Insurance Group (EIG), unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări independente din regiunea CEE / SEE / CSI, care operează în 11 ţări şi deţine filiale în Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina, Georgia, Rusia şi Belarus. EIG operează şi în Grecia şi Polonia şi are operaţiuni de asigurare de nişă în Spania şi Italia. În prezent, grupul de asigurări are mai mult de 4 milioane de clienţi şi peste 3.000 de angajaţi.