O nouă meserie: consultant pentru cadouri

Consultanţa, în general, este o meserie asociată mai degrabă cu domenii de business - investiţii, imobiliare..., dar iată că mai nou poate fi asociată şi cu o nişă mai puţin exploatată, cel puţin în România: industria cadourilor de lux. Dincolo de aspectul financiar evident, cadourile de lux au căpătat în ultimii ani o conotaţie nouă: se referă mai degrabă la experienţe inedite, uneori extravagante, la lucruri ce, paradoxal, nu ar putea fi cumpărate cu bani. Deci ce înseamnă consiliere atunci când vine vorba de cadouri? "Ca în orice alt exerciţiu de consultanţă, din orice industrie, înseamnă în primul rând să înţelegi nevoia clientului. Doar că atunci când vorbim despre cadouri, acest aspect are două laturi: nevoia clientului direct (cel care oferă), care doreşte să transmită un mesaj prin cadoul respectiv, să ofere anumite emoţii, să se poziţioneze într-un anumit fel şi să se încadreze într-un anumit bugetl, şi nevoia clientului indirect (cel care primeşte) şi care are anumite pasiuni sau preferinţe, anumite temeri sau limite, visuri şi dorinţe, o anumită istorie şi un anumit context în care se află la acel moment. Apoi, înseamnă să construieşti soluţiile potrivite, cu ceea ce ai în portofoliu sau cu ceea ce nu ai încă (adica să te duci şi să găseşti experienţe şi parteneri noi pe care să îi atragi ca şi complici). În final, înseamnă să transferi expertiza ta către client, atunci când acest lucru este necesar şi relevant şi există deschidere, având curajul de a face recomandari şi chiar a da sfaturi avizate şi asumându-ţi, în acest fel, şi un risc", a explicat Oana Pascu, care oferă acest serviciu în cadrul businessului ei de cadouri experienţiale - Complice.ro.

Multinaţionalele, clienţi constanţi

Cum a apărut acest serviciu de consultanţă? Când tot mai mulţi dintre clienţii care ajungeau pe site - oameni cu puţin timp liber - căutau să dăruiască ceva inedit, să se diferenţieze atunci când aveau de oferit un cadou personal sau de business. Practic, serviciul contractat conţine câteva elemente abstracte: analiza celui care primeşte cadoul prin prisma relaţiei cu cel care îl oferă, dar şi lucruri concrete, pe care se bazează organizarea şi implementarea unei surprize. Aşa s-a ajuns ca un cadou simplu să fie construit cu servicii complementare, cum ar fi transportul de lux sau scrisori personalizate.

Cine preferă să apeleze la consultanţă pentru alegerea cadoului potrivit? "De obicei vorbim de antreprenori sau oameni cu poziţii importante în companii multinaţionale, cu venituri peste medie, majoritatea între 30-45 de ani, un procent mai mare barbaţi, jumătate deja părinţi. De aproape 1 an am început să dezvoltăm şi colaborările pe segmentul corporate, unde brandurile caută cadouri sau premii speciale pentru fidelizarea angajaţilor, pentru clienţi sau diverşi colaboratori. Aici vorbim de companii mari sau în plin proces de dezvoltare, de obicei din zone creative (IT etc), care pun foarte mult accent pe loializarea clienţilor şi recunoaşterea angajaţilor", a mai explicat Oana Pascu.

Media serviciului şi a cadoului oferit - 225 euro

Atunci când intervine consultanţa se întâmpla ca de fapt acest lucru să ofere idei noi pentru business. Potrivit Oanei Pascu, multe dintre cadourile disponibile acum pe site au apărut prin prisma provocărilor lansate de clienţi. "De curand am fost complicele unuia dintre clienţii noştri corporate care şi-a recompensat 4 din cei mai performanţi angajaţi din câteva ţări în care activează - Franţa, Germania, Danemarca şi România, pentru care am căutat şi oferit soluţii noi, experienţe personalizate, în alte ţări din Europa decât România", a mai explicat aceasta.

În medie, cei care apelează la cadourile de acest gen alocă un buget de 200-250 de euro, dublu faţă de un cadou obişnuit. Evident, oferta poate merge departe, la peste 1.500 de euro. "Survolul cu elicopterul a fost o experienţă foarte căutată anul trecut, alături de atelierele private de degustare de ciocolată şi de cafea. În general pentru femei se aleg cadouri de răsfăţ care constau în tratamente SPA, sesiuni private de stil vestimentar, beauty sau make-up, degustările de ciocolată şi atelierele olfactive", a precizat Oana Pascu.

Pentru bărbaţi sunt preferate cadourile cu adrenalină - survol cu elicopterul, salt cu parapanta, cursă de raliu pe circuit, cele cu celebrităţi sportive - meci amical cu Victor Hănescu, întâlnire inspiraţională cu Andrei Roşu etc, degustările de cafea şi… atelierele de cooking, în majoritate covârşitoare oferite bărbaţilor. De altfel, în general, bărbaţii sunt cei care ajung cel mai des să comande astfel de servicii, probabil şi pentru că sunt cunoscuţi pentru lipsa de inspiraţie în alegerea cadourilor.