O companie românească începe producţia de combinezoane medicale

Odată cu sosirea primei tranşe de 50.000 de metri de material dintr-un prim lot de 300.000 de metri, Matei Conf Grup dă startul producţiei locale de combinezoane.

„Produsele existente în acest moment pe piaţa din România oferă o protecţie care poate fi îmbunătăţită. Lipsa etanşeizării cusăturilor poate crea vulnerabilităţi reale, mai ales în spaţiile unde există densităţi mari de agenţi patogeni”, punctează Valeriu Matei, Directorul General, Matei Conf Grup.

„Combinezoanele produse de noi sunt impermeabile, fiind realizate din material neţesut, laminat, iar cusăturile sunt etanşate cu bandă, prin termopilire, pentru a se asigura impermeabilizarea totală a purtătorului faţă de agenţii infecţioşi din mediu. Combinezoanele sunt confecţionate conform standardelor de mărime româneşti, având astfel acces la mărimi mari şi foarte mari”, adaugă Valeriu Matei, Directorul General de la Matei Conf Grup.

Noul tip de combinezon medical produs de Matei Conf Grup este avizat de Centrul de Cercetări Ştiinţifice pentru Apărare CBRN şi Ecologie şi a fost totodată trimis spre avizare, la Instiutul CentexBel din Belgia, unde este în curs de certificare.

Produsele de protecţie medicală fabricate de Matei Conf Grup sunt destinate protecţiei personalului care lucrează în zonele cu risc patologic şi în zonele cu risc ridicat de transmitere a agenţilor infecţioşi, cum ar fi secţiile ATI, spitale, Serviciile de ambulanţă şi transport al pacienţilor, pentru angajaţii SMURD.

Capacitatatea de producţie a celor de la Matei Conf Grup poate ajunge acum până la 7.500 de combinezoane pe zi. „Ca să putem mări producţia, am finalizat achiziţionarea de utilaje speciale, am adaptat liniile de producţie existente şi am angajat personal suplimentar”, spune Valeriu Matei.

Cu o experienţă de 17 ani pe piaţa echipamentelor textile de protecţie speciala, Matei Conf Grup are 120 de angajaţi şi a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 5 milioane de euro. Câţiva dintre partenerii şi beneficiarii săi sunt OMV Petrom, Lukoil, Apa Nova, Enel, Electrica, Armata Română. Compania vinde atât de piaţa internă, cât şi pe piaţa europeană.