Mulţi români au cerut banii înapoi pe vacanţe de teama coronavirusului. Care sunt noile destinaţii

„Imediat ce OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) a început să impună restricţii de călătorie pentru anumite destinaţii, am venit în întâmpinarea turiştilor noştri şi am anulat prompt pachetele de vacanţă pentru China până în luna mai inclusiv, fără penalizări pentru aceştia, chiar dacă au implicat unele costuri din partea noastră. Ulterior, am anulat vacanţele în Iran şi Coreea de Sud – până în luna aprilie inclusiv, iar, pentru, Italia nu operăm programe, astfel că apariţia unui nou focar epidemic aici nu ne afectează în mod direct”, a informat agenţia de turism Eturia.

Majoritatea turiştilor au preferat să folosească sumele de bani aferente pachetelor anulate pentru a alege alte vacanţe din portofoliul nostru, cu plecări estivale sau de revelion, însă au fost şi unele cazuri în care le-am returnat integral sumele plătite.

Pentru destinaţiile din portofoliul Eturia aflate în zonele fără restricţii de călătorie, vacanţele se desfăşoară normal.

„În ultima perioadă, primim solicitări în special pentru ţările din America de Nord, America Latină, Caraibe, Africa şi Oceanul Indian, destinaţii în care nu se înregistrează focare epidemice (au doar cazuri «de import»), iar virusul nu reprezintă o ameninţare pentru sănătatea turiştilor noştri. Ce s-a întâmplat de fapt, a fost o mutare a interesului general către circuitele din America de Nord şi America Latina, sejururile din Cuba, Republica Dominicană, Mombasa, Zanzibar, Maldive şi Mauritius etc. O cerere foarte mare înregistrăm şi pentru vacantele de safari în Africa, susţinând trendul ascendent pe care l-am înregistrat în ultimii ani.

Există în continuare solicitări pentru Asia, în special Thailanda, Bali, Filipine, Malaezia, Singapore, însă numărul acestora este în scădere faţă de anul trecut,” ne spune Sorin Stoica, CEO şi cofondator Eturia.

Ce destinaţii preferă turiştii

Prin prisma faptului că studiile efectuate până în prezent arată că virusul nu rezistă la temperaturi de peste 27-30⁰C, turiştii se reorientează către zonele calde, ceea ce se reflecta în creşterea solicitărilor pentru aceste destinaţii, cum ar fi insulele din Oceanul Indian (Seychelles, Mauritius sau Maldive) sau din Caraibe (Cuba, Republica Dominicană, Cancun, Aruba, Curacao, Barbados), dar au crescut şi cererile pentru America Centrală (Panama, Costa Rica şi Guatemala), America de Sud (Peru, Argentina, Brazilia, Ecuador, Columbia) sau Africa (Africa de Sud, Namibia, Kenya, Tanzania).

În toate aceste destinaţii avem contracte directe cu hotelurile, iar faptul că lucram cu tour operatori locali pentru toate celelalte servicii ne facilitează posibilitatea de a gestiona rapid orice situaţie neprevăzută.

„Vom continua monitorizarea şi vom updata politica noastră în acord cu recomandarile si restrictiile de calatorie în cazul în care apar modificări relevante în situaţia globala legată de COVID-19,” mai adaugă Sorin Stoica, CEO Eturia.

Recomandări pentru turişti

În toată această perioadă de epidemie, ca şi în cazul gripei sau a altor infecţii respiratorii, turiştii trebuie să fie precauţi şi să respecte măsurile de igienă de bază. „Pentru a ne proteja de îmbolnăvire este esenţial să respectăm câteva reguli elementare de igienă şi profilaxie, care ne vor feri de îmbolnăviri: spălarea frecventă a mâinilor cu apă şi săpun (minimum 20 de secunde); evitarea contactului mâinilor nespălate cu ochii, gura şi nasul, mai ales când suntem în locuri publice; în momentul tusei sau strănutului, trebuie să ne acoperim gura şi nasul cu pliul cotului; să evităm contactul cu persoane cu simptome similare cu cele ale gripei (tuse, febră).

Totodată, este important să ne respectăm reciproc spaţiul vital, adică să încercăm să păstrăm o distanţă de 1-2 metri faţă de cei din jur, căci transmiterea directă a virusului se face la o expunere mai mare de 10-15 min, mai aproape de 1-2 metri de persoana infectată,” recomandă Daniela Shah, cofondator Eturia şi medic.

Ea mai adaugă, în ceea ce priveşte previziunile: „Cred că evoluţia epidemiei va fi spre un declin natural, cel mai probabil ne vom obişnui să convieţuim cu virusul: se va forma memoria colectivă, prin care va creşte imunitatea noastră în faţa infecţiei, eventual va apărea şi vaccinarea ca la gripă, iar SARS-CoV-2 (ce determină COVID-19) va deveni un virus sezonier (precum gripa de tip A, B etc), care circulă în mod normal şi determină periodic mici focare epidemice.

Însă, impactul major la nivel global nu este dat neapărat de prezenţa virusului şi a epidemiei care produce efecte pe termen scurt, ci mai degrabă de efectele majore produse de blocajele din foarte multe sectoare din economie, cu repercusiuni pe termen mediu şi lung.