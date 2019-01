Mişcare surpriză! Un grup german cumpără acţiuni la o mare companie aeriană românească

Zeitfracht, o afacere de familie, se ocupă cu operaţiuni de logistică, transport naval şi imobiliar, dar şi în aviaţie. Acum, compania plănuieşte extinderea operaţiunilor de transport aerian de pasageri.

Compania vrea astfel să cumpere un pachet major de acţiuni al Blue Air, cea mai mare companie aeriană românească şi al doilea jucător pe piaţă după Wizz Air.

Un purtător de cuvânt a evitat să comenteze datorită „unei proceduri în derulare”. Zeitfracht ar dori însă să dobândească un control în comun, nu să preia integral compania românească. Aşadar, rămâne de văzut care va fi partea companiei germane în acţionariatul Blue Air. Până în prezent, Blue Air a aparţinut numai câtorva acţionari privaţi.

Blue Air şi Zeitfracht colaborează încă de anul trecut, compania românească fiind partener stategic al nemţilor pe piaţa germană, unde operează la Munchen, Stuttgart, Hamburg şi Koln.

Grupul berlinez nu este la prima astfel de operaţiune, în ceea ce priveşte segmentul transportului de pasageri. În 2017, Zeitfracht a achiziţionat WDL Aviation, o companie cu baza pe aeroportul din Bonn. WDL a operat curse pentru companii aeriene cunoscute, precum British Airways, easyJet sau Air France.

Blue Air a fost înfiinţată în urmă cu 14 ani. Transportatorul aerian român a crescut semnificativ în ultimii ani şi are o flotă de 29 aeronave Boeing 737. În plus, opt aeronave moderne Boeing 737 Max8s au fost deja comandate şi urmează să fie livrate pe rând, începând cu al doilea trimestru al acestui an.

Blue Air este cea mai mare companie aeriană românească, după ce în anul 2016 a depăşit în premieră compania de stat Tarom după numărul de pasageri transportaţi.

Blue Air estimează pentru 2018 peste 5,5 milioane de pasageri şi o cifră de afaceri de 460 de milioane de euro, o creştere de 10% faţă de 2017.

