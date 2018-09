Ministrul Transporturilor nu exclude varianta insolvenţei în cazul CFR Marfă: „Luăm în calcul mai multe variante”

CFR Marfă a avut anul trecut pierderi de 157,3 milioane lei şi a acumulat datorii de 1,01 miliarde lei, potrivit rezultatelor financiare raportate la Ministerul de Finanţe.





”CFR Marfă, cu fiecare zi de funcţionare a sa, constat că îşi adânceşte deficitul. Înainte de sfârşitul acestei luni, în conformitate şi cu exigenţe pe care le are piaţa, Consiliul Concurenţei şi ceilalţi operatori, vom lua decizii privind modul în care va funcţiona în continuare, de aşa manieră încât să apărăm interesele statului, ale angajaţilor, să asigurăm continuitatea în activitate, dar să o aducem şi în situaţia de a nu mai produce pierderi operaţionale”, a spus Şova, pentru News.ro.





Întrebat dacă este luată în calcul insolvenţa, acesta a răspuns că ”toate variantele sunt analizate”.





”Multe din aceste variante, până la insolvenţă, deja le-am exersat şi nu pot să spun că sunt mulţumit de rezultatele pe care le-am obţinut”, a percizat ministrul Transporturilor.





Şova consideră că schimbarea managementului CFR Marfă este cel mai neimportant lucru în prezent.





”Efectuăm controale şi la nivelul conducerii companiei, acum Corpul de control elaborează un raport cu privire la modul în care resursa tehnică, vagoanele au fost folosite în executarea marilor contracte. Avem suspiciuni că resursa tehnică nu a fost folosită de o manieră eficientă”, a mai afirmat ministrul Lucian Şova.





CFR Marfă a înregistrat anul trecut venituri de 792,8 milioane lei.





Potrivit bugetului prognozat pentru acest an, CFR Marfă estimează profit zero în acest an şi şi-a planificat investiţii în sumă de 81 milioane lei. De asemenea, compania are de recuperat creanţe restante de 344,5 milioane lei, dar are de făcut plăţi restante de 320 milioane lei.